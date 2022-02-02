К чему снятся лебеди: белые или черные? К чему снится лебедь женщине? К чему снятся лебеди на воде? "Дни.ру" попытались дать ответы.



Чаще всего лебеди во сне символизируют что-то хорошее: добро, благополучие, гармонию. Однако есть у такого сновидения и различные нюансы. Чтобы понять, к чему снятся лебеди, нужно обратиться с различным сонникам.

К чему снятся лебеди по соннику Миллера

Белый лебедь, плывущий по воде, сулит сновидцу какие-то радужные перспективы. Если же человек видит по сне летящего лебедя, то вскоре эти перспективы претворятся в жизнь. На вопрос о том, к чему снится черный лебедь, этот сонник говорит о неких сомнительных удовольствиях.

К чему снится лебедь по соннику XXI века

Согласно этому соннику, белый лебедь символизирует благополучие, богатство и повышение по службе. Черный лебедь предвещает ссоры с партнером (мужем или женой), а крик этой грациозной птицы – проблемы в семье.

К чему снятся лебеди на воде по соннику Фрейда

Лебедь, плывущий по воде озера или же летящий по небу, говорит о том, что сновидец живет в гармонии с собой и у него нет отклонений в сексуальной сфере.

К чему снится лебедь женщине по Восточному женскому соннику

Если женщина увидела во сне мирно плавающего лебедя, то сон благоприятен и сулит успех и процветание. Если даме приснился мертвый лебедь, то она пресытилась земными удовольствиями. Стая летящих лебедей говорит о том, что приятным ожиданиям вскоре суждено сбыться.