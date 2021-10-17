К чему снится озеро

Если вам снится озеро, в жизни грядет белая полоса, ждите спокойствия и гармонии.

Появление во сне водоема может означать много хорошего. По поверьям озеро означает чистоту, искренность и новые возможности. Чистое озеро снится к благополучию в семье и личному счастью. Купаться в озере во сне означает наступление скорого финансового благополучия.

Сонник Миллера

Трактовать сны, в которых появляется озеро, можно по-разному в зависимости от воды. Если вода в озере чистая и спокойная – вас ждет встреча с приятными людьми и благосостояние. Озеро с мутной водой может предвещать трудности и неурядицы. Если озеро снится женщине, ее друзья будут преданными и верными. Прозрачное озеро означает приток положительной энергии и исполнение желаний. Отражение деревьев в воде означает наслаждение любовью. Если в озере живут неприятные обитатели, которые вас пугают, в реальности могут начаться проблемы со здоровьем.

Современный сонник

Отражение в озере снится к радости и хорошим друзьям. Если вы увидели в воде свое отражение, вас ждет веселье. А вот мутное озеро может сулить бедность. Прозрачное озеро снится к хорошему ментальному состоянию и спокойствию. Вы увидели, как озеро обмельчало – скоро расстанетесь с чувствами, обременявшими многие годы. Если во сне вы плыли по озеру, ждите скорого приобретения богатств.

Семейный сонник

Если озеро снится вдалеке, никаких изменений в скором времени не произойдет. Отражение в водной глади сулит скорое знакомство с потенциальным супругом. А вот отражение другого человека может означать, что у него скоро будут проблемы со здоровьем. Озеро в лесу снится к благополучию.