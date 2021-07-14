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Сонник
К чему снится парень

К чему снится парень

"Дни.ру" разгадали тайны снов, в которых есть парень. Спешим поделиться подробностями.
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К чему снится девушка

Если девушке приснился знакомый парень, с которым она поддерживает связь, значит герой сновидения ей интересен. Когда является тот, кто симпатичен в реальной жизни, можно смело ждать успеха в делах, денежную удачу и благоприятные перемены. А вот вызывающий отвращение знакомый парень сулит усиление негативных эмоций, которые вскоре улетучатся.

Герой сна не знаком? Вероятно, вы испытываете потребность в новых впечатлениях и ваше подсознание сигнализирует об этом. Будьте осторожны: опрометчивые поступки могут привести к нежелательным последствиям.

ЧТО ИМЕННО СНИЛОСЬ

К чему снится бывший парень

Молодой человек, с которым отношения уже завершились, приходит в сон не случайно. Ментально вы все еще цепляетесь за прошлый роман и не можете отпустить поросшие мхом события. Чтобы разорвать энергетическую связь с бывшим бойфрендом, используйте медитативные практики формата "Отсушка".

К чему снится любимый парень

Хороший знак — видеть во сне парня, с которым у вас роман. Такое сновидение говорит о том, что вы довольны происходящим наяву и вас устраивает то, как строится ваша жизнь. Поблагодарите вселенную за то, что имеете, и получите от нее приятный подарок.

К чему снится измена парня

Неверность второй половинки во сне означает вашу неуверенность в себе. Если в мире грез вы были свидетелем такой измены, проанализируйте отношения с молодым человеком и свои ощущения от них. Чувствуете, что любовь рушится или чего-то не хватает? Поговорите с избранником по душам, используя трехшаговую технику "Комплимент-программа-комплимент" (КПК).

К чему снится поцелуй парню

Целоваться с парнем во сне — плохое предзнаменование, если инициатором близости были не вы. Древние прорицатели считали, что это видение сулит измену или предательство наяву. Если же вы сами подарили поцелуй парню, значит, все хорошо. Такой сон говорит о тесной плодотворной связи между вами и героем сна. Совет: слушайте сердце, но не выключайте голову.


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Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 04:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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