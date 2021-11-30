К чему снится венчание, если сновидица не замужем? Или к чему снится венчание мужчине – ответ в материале "Дни.ру".

Если вам приснилось, что венчается кто-то из ваших родственников, вас и ваше семейство подстерегает опасность. Сонник влюбленных толкует этот сон иначе. Согласно изданию, видеть венчание во сне говорит о нежелании в реальности заниматься сексом без любви. На первом месте для сновидца в таком случае стоят чувства.

СОННИК ВАНГИ

Венчание снится к проверке чувств вашего возлюбленного. Если сновидец видит свое собственное венчание с партнером, значит ему обеспечены не только плотские чувства к человеку, но и духовные.

Видеть во сне венчание молодой пары – к острым чувствам в реальности. Если во сне вы сами благословляете молодых в качестве священнослужителя, значит в реальности вы испытаете какую-то тревогу и печаль. Скоро вы ощутите приближающуюся к вашему возлюбленному беду.

СОННИК ФРЕЙДА

Если вам приснилось венчание, значит вам предстоит новое интересное знакомство. Также это говорит о том, что вы не можете представить себе жизни без любимого человека. Вам важны именно чувства, а не только плотские утехи. Если венчание снится незамужней, значит она жаждет узнать истинные намерения потенциального жениха по отношению к ней. Если венчание снится мужчине, смысл тот же.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ СОННИК

Венчание снится к надвигающимся трудностям и проблемам. Вам предстоит принять непростое решение, от которого будет зависеть многое в вашей жизни.