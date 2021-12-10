К чему снится грязь

Видеть во вне грязь к надвигающимся неприятностям и несчастьям. Если во сне вы идете по грязи, это говорит о ваших отрицательных чертах. Вероятно, вы хотите кого-то очернить незаслуженно.
Вступить в грязь во сне – к ссоре с близкими. Валяться в грязи – напротив, к прибыли и обогащению. Видеть во сне много грязи под ногами – к разоблачению старых тайн, грязь в доме — к успеху. Увидеть во сне гору грязи – к успеху.
СОННИК МИЛЛЕРА
Идти во сне по грязи означает утрату доверия и уважения со стороны друзей, а также к ссорам внутри семьи. Вероятно, что вы сами являетесь виной в сложившихся обстоятельствах.
Если во сне вы видите, как люди идут по грязи, значит о вас кто-то распространяет грязные сплетни. Возможно это друг или сотрудник по работе.
Женщине видеть грязь во сне предвещает бесплодие. Если должностное лицо, мужчина увидел грязь во сне – к снижению прибыли или к плохому урожаю.
Видеть одежду в грязи – к запятнанной репутации. если во сне вы убрали грязь с одежды – значит сможете избежать клеветы.
СОННИК ФРЕЙДА
Грязь во сне является признаком имеющихся у вас заболеваний. Жидкая грязь во сне говорит о наличии венерических заболеваний у женщин. Также это говорит о возможных осложнениях во время беременности.