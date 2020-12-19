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Сонник
К чему снится сыр

К чему снится сыр

Кадр youtube.com
Специально для своих читателей "Дни.ру" выяснили, к чему снится сыр. Ведь продукты питания и прием пищи нередко приходят людям во снах.
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Общее толкование

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Сновидение о сыре имеет в целом негативное значение. Вероятнее всего, увидевший этот продукт во сне потеряет работу, вложит деньги в убыточное предприятие, разочаруется в любимом человеке, затаит обиду на родственника или окажется перед непростым выбором. Финансовые трудности и непонимание с близкими людьми могут спровоцировать затяжную депрессию.

Все зависит от того, какой сыр снится. Просто сыр пророчит обеспеченность, благосостояние. Пропавший, скисший предостерегает: кто-то из ваших знакомых обманывает вас. Изготавливать же сыр самому – к растратам, потере денег.

Что говорят сонники

К чему снится сыр, толкует сонник Миллера. Видеть, что вы едите сыр, означает большие разочарования и печали. Какое-то время вам не стоит надеяться ни на что хорошее. Сыр – это обычно плохой сон, побуждающий к мобилизации духа.

Сыр по соннику Хассе имеет несколько значений. Если продукт свежий – к здоровью; с запахом – болезнь; резать сыр – сновидцу предстоит операция.

Есть сыр во сне по Семейному соннику – предвестие грусть и разочарование.

К чему снится сыр, объясняет и Эзотерический сонник. Сыр видеть, делать – к изысканным удовольствиям, необычным мероприятиям. Есть его, угощать – красоваться, быть в центре внимания. Возможна победа на конкурсах и выставках.

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/www.globallookpress.com

Мнение эзотериков и психологов

Известный психолог, психоаналитик, психиатр и невролог Зигмунд Фрейд тоже объяснял, к чему снится сыр. По его мнению, этот продукт символизирует высокий уровень вашей половой энергии и бьющий через край темперамент. Будьте немного осторожнее.

Нарезание сыра, по соннику Фрейда, символизирует половой акт, чаще всего с любимым партнером. Засохший или заплесневелый сыр говорит о возможных проблемах со здоровьем.

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Автор: 19 декабря 2020, 04:29 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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