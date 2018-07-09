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Сонник

К чему снится икона

Фото: GLOBAL LOOK press/ZAM-Photography
Икона – символ веры. Люди вряд ли хотят верить во что-то плохое, поэтому, скорее всего, такое сновидение принесет вам лишь хорошее. Сонник обещает жизненные перемены и ревальвацию ценностей. Но если разбираться конкретнее, то есть еще ряд объяснений, к чему снятся образа. 
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Сонник времен года говорит о том, что молиться перед иконой – самое счастливое и позитивное предложение, от которого можно ждать только благополучия и успеха.

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К чему снится свадьба

Если вы увидели во сне, как икона падает или разбивается, значит, наяву есть опасения потери или распада ценностей (необязательно материальных).

Если вы увидели во сне, что икона горит, это не должно. Такое видение обещает эмоциональный подъем, рассмотрение нового жизненного пути, прилив сил. Такой сон призывает быть внимательным, чтобы не упустить знак, который в скором времени предоставит судьба.

По мнению французского психоаналитика Миллера, приснившаяся икона означает благополучие и складывающиеся в вашу пользу обстоятельства. Старинная икона – предзнаменование перемен, которые настигнут всю семью. Если приснился святой с недовольным и злым лицом, то сонник советует искать корень зла не в самом совершенном поступке, а в его мотивации. Приснился храм или церковь с иконами внутри – вы сделали правильный выбор.

Малый Велесов сонник обещает удачную свадьбу. Сновидца ждет радость семейной жизни и полная чаша любви.

Приснившаяся икона Иисуса гарантирует важное знамение, которое вы можете получить в недалеком будущем. Это очень благоприятный сон, обещающий перемены и важные события.

А вот Сонник странников считает, что иконы святых – символ того, что вы нуждаетесь в помощи. Сейчас необходима поддержка высокопоставленного лица. Кстати, именно это время считается наиболее благоприятным для новых длительных и многообещающих знакомств.

Увидеть икону – различные толкования сновидения:

·       снится икона – к благополучию, защите от соблазна;

·       икона падает – к беде;

·       видеть во сне иконы в доме – приближение религиозного конфликта в стране;

·       снимать со стены иконы – наступит кризис веры, люди перестанут жить по законам Божьим;

·       икона в церкви – в трудное время единственным спасением будет вера, Бог от вас не отвернется;

·       девушка видит во сне икону – скорое замужество;

·       целуете икону – в жизни обладаете организаторскими способностями.

Автор: Софья Попова9 июля 2018, 16:53

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