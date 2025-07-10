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Четверг 10 июля

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В "Сколкове" пройдет интенсив "Архипелаг-2025" по развитию беспилотных систем

В "Сколкове" пройдет интенсив "Архипелаг-2025" по развитию беспилотных систем
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С 7 по 17 августа 2023 года на территории инновационного центра "Сколково" пройдет проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2025".

Это мероприятие организовано в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" и будет посвящено развитию беспилотных систем. Участники интенсива смогут обменяться опытом, представить свои инновационные идеи и обсудить будущее отечественной отрасли беспилотных технологий.

Уникальная программа интенсива

Интенсив "Архипелаг-2025" объединит участников из различных регионов России, включая представителей вузов, стартапов и компаний, работающих в сфере новых технологий. В программе предусмотрены образовательные лекции, мастер-классы и соревнования дронов. Для зрителей вход на соревнования будет свободным, что позволит привлечь широкую аудиторию к обсуждению актуальных тем.

Технологические взаимодействия

Дмитрий Кайсин, ректор "Университета 2035", отметил, что основная цель интенсива — взаимодействие с новыми технологиями, дронами и искусственным интеллектом. Участники смогут тестировать технологические решения, такие как роевое взаимодействие дронов и автономные полеты, что позволит увидеть будущее дроносферы.

Образовательные возможности

В рамках интенсива участники смогут разработать концепцию цифрового пространства для беспилотных устройств и обсудить механизмы развития рынка в условиях современных ограничений. Также предусмотрен блок, посвященный биотехнологиям, что расширит горизонты обсуждений и разработок.

Соревнования дронов

Более 50 компаний примут участие в соревнованиях, где команды будут состязаться в проектировании и управлении дронами. Это даст возможность участникам протестировать свои разработки и установить новые рекорды по скорости полета. Кроме того, запланировано шоу дронов, где зрители увидят уникальные представления, включая шахматные сражения и аэродуэли.

Выставка и конкурсы

Гости интенсива смогут посетить выставку-конкурс "Дрон-гараж", где будут представлены новейшие разработки в области беспилотных авиационных систем. Это станет отличной возможностью для участников продемонстрировать свои достижения и привлечь внимание к своим проектам.

Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего" пройдет в Москве впервые и соберет экспертов из более чем 30 стран. В рамках мероприятия также состоится Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов и мастер-классы по управлению беспилотными аппаратами. Интенсив "Архипелаг-2025" не только откроет новые горизонты для развития беспилотных технологий, но и создаст платформу для обмена знаниями и опытом среди участников. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте интенсива.

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10 июля 2025, 12:14
Фото: Е. Самарин / mos.ru
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