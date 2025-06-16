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"Время возможностей" расширяет виды поддержки столичных предпринимателей

"Время возможностей" расширяет виды поддержки столичных предпринимателей
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Участники спецпроекта "Время возможностей" от "Малого бизнеса Москвы" теперь получают набор ценных инструментов для продвижения, развития и поиска команды, а также образовательные ресурсы.

Спецпроект «Время возможностей», реализуемый в Москве, значительно расширил набор инструментов поддержки, доступных для столичных предпринимателей. Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) подготовило для одобренных участников проекта особый «Бизнес-бокс» – коллекцию полезных сервисов и решений от лидеров рынка. Эти инструменты призваны помочь бизнесу в самых разных аспектах: от продвижения и развития до поиска персонала и совершенствования профессиональных навыков.

Как отметила Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, спецпроект «Время возможностей» нацелен на раскрытие потенциала бизнеса. По ее словам, участники не только организуют мероприятия и готовят специальные предложения для потребителей, но и получают дополнительные преимущества в виде «Бизнес-боксов», содержащих эффективные инструменты для роста и продвижения их дела.

Наполнение «Бизнес-бокса» охватывает несколько ключевых направлений:

  • в блоке «Реклама и продвижение» предпринимателям предоставляется комплексная цифровая поддержка. Она включает бонусные средства для запуска контекстной рекламы и размещения объявлений на различных интернет-площадках, доступ к удобному конструктору сайтов, функционалу электронных рассылок и аналитическим инструментам, полезным для работы с маркетплейсами. Помимо этого, участники могут воспользоваться услугами по подбору и оформлению запоминающегося телефонного номера, получить пакеты СМС-сообщений для связи с клиентами, готовые решения для интеграции с сайтами и системами управления клиентской базой, а также экспертную оценку товарных знаков. Для тех, кто только начинает работать на крупнейших онлайн-платформах, предусмотрено профессиональное сопровождение первых продаж с полной поддержкой процесса оформления товарных позиций.
  • образовательный блок «Бизнес-бокса» предлагает участникам возможность непрерывно развиваться. В нем собраны онлайн-курсы по основам предпринимательства, доступ к сервису, предоставляющему краткие изложения лучших бизнес-книг, и цифровая библиотека с обширной бизнес-литературой. Эти ресурсы позволяют предпринимателям улучшать свои управленческие, маркетинговые и финансовые компетенции без отрыва от текущей деятельности.

Также в рамках проекта участникам предоставляется бесплатный доступ к размещению вакансий на одной из ведущих российских платформ для поиска сотрудников. Эта опция становится ценным подспорьем в привлечении квалифицированных специалистов и формировании сильной команды, необходимой для успешного развития бизнеса.

Получить этот набор полезных инструментов, который назван летним «Бизнес-боксом», могут предприниматели, чьи заявки на участие в спецпроекте «Время возможностей» были одобрены. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо выполнить одно из условий: организовать на своей площадке бесплатное мероприятие, подготовить специальную акцию или предоставить скидку на свои товары или услуги в размере не менее 25 процентов, после чего заполнить соответствующую анкету.

Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ), которое является подведомственной структурой столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, играет важную роль в поддержке тех, кто начинает и развивает свое дело в столице. В специальных центрах услуг для бизнеса, работающих под эгидой МБМ, каждый желающий может получить актуальную информацию о различных мерах государственной поддержки – как финансовых, так и нефинансовых.

МБМ активно проводит бесплатные обучающие и деловые мероприятия для предпринимателей. Это форумы, семинары, тренинги и конференции, которые помогают повысить профессиональный уровень участников и способствуют налаживанию деловых контактов и поиску единомышленников. Получить подробную консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса, а также узнать больше об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Москве можно через портал МБМ или по телефону: +7 495 225-14-14.

Стоит отметить, что поддержка предпринимательской деятельности в Москве осуществляется в рамках более широких программ. Она является частью федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который, в свою очередь, входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Также эта работа соответствует стратегии, разработанной Мэром Москвы специально для поддержки столичного бизнеса.

Проект «Лето в Москве» в целом является одним из главных событий текущего сезона в столице. Он объединяет множество ярких мероприятий самого разного формата. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, значительная часть которых доступна бесплатно. Проект «Лето в Москве» реализуется уже во второй раз, и организаторы подчеркивают, что этот сезон будет еще более насыщенным, предлагая к традиционным активностям множество новых, оригинальных и красочных форматов.

Спецпроект «Время возможностей» для предпринимателей является важной частью этого большого городского проекта «Лето в Москве». В его рамках бизнес получает уникальную возможность заявить о своем бренде, привлечь новых клиентов и найти ценные деловые контакты среди единомышленников.

Шоу-бизнес в Telegram

16 июня 2025, 16:07
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
mos.ru✓ Надежный источник

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