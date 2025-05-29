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“Более грубую провокацию сложно представить”: инцидент с сыном главы ВОС после форума

“Более грубую провокацию сложно представить”: инцидент с сыном главы ВОС после форума
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Александра Сипкина задержали в Казани после получения пакета от предпринимателя, руководство организации назвало случившееся частью попыток дестабилизации.

Недавно, с 19 по 23 мая, в Казани проходил III Всероссийский социально-реабилитационный форум ВОС, посвященный вековому юбилею организации. На форум съехались более двухсот представителей из 80 регионов России, включая чиновников Татарстана, руководство и сотрудников предприятий ВОС, а также советников президента общества, в числе которых был и Александр Сипкин.

В рамках этого масштабного мероприятия прошел Совет директоров, где активно обсуждались текущие проблемы и перспективы развития предприятий, находящихся под управлением ВОС.

Однако завершение форума было омрачено неприятным инцидентом. Как рассказал журналистам адвокат Дмитрий Перекатов, старший партнер Адвокатского бюро "Хмарин и Партнеры", во время форума Александр Сипкин много общался с генеральным директором ООО "Елабуга УкупрПласт" Александром Величко.

По словам адвоката, прямо перед отъездом Сипкина в аэропорт Величко передал ему пакет, назвав его “подарками”. Адвокат описывает момент задержания: "Как только Александр принял пакет, в присутствии коллег, его арестовали". Содержимое пакета оказалось весьма специфическим: "В пакете оказались копченый гусь и конверт c деньгами". Защитник Александра Сипкина не сомневается в оценке произошедшего, считая, что "Более грубую провокацию сложно себе представить".

Известно, что по заявлению Величко татарстанские следственные органы уже возбудили уголовное дело по признакам части 3 статьи 204.1 Уголовного кодекса РФ. Адвокат Дмитрий Перекатов, в свою очередь, категорически отвергает обвинения, настаивая на абсурдности идеи о получении денег за некое "покровительство".

Он пояснил логику защиты, указав на структуру ВОС: "Предприятие, генеральный директор которого написал заявление на Сипкина, учреждено Всероссийским обществом слепых, – цитирует его слова издание. – При этом вопросы назначения и досрочного прекращения полномочий генеральных директоров предприятий ВОС решаются коллегиально Центральным правлением ВОС, состоящим из более 20 членов, избранных на съезде, а не советниками или даже президентом общества".

Произошедшее также прокомментировал президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин. В своем видеообращении к членам организации он прямо назвал случившееся провокацией. Владимир Сипкин опроверг распространяемые в СМИ сведения о якобы имевшей место продаже недвижимости ВОС, назвав их недостоверными. Он связал инцидент с длительными попытками дестабилизировать работу организации. По его словам, с 2021 по 2025 годы ВОС успешно выиграло более десяти судебных споров против оппонентов, которые, не добившись своего в судах, теперь, по мнению президента, перешли к попыткам действовать через уголовные дела и провокации.

"Заключение под стражу на основании заявления и сомнительного пакета с копченым гусем и деньгами мы считаем абсолютно незаконным. Мы будем обжаловать это решение", – заявил в завершение адвокат Дмитрий Перекатов, подчеркивая намерение защиты оспаривать законность действий правоохранительных органов.

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29 мая 2025, 15:33
Фото: vos.org.ru
"Труд"✓ Надежный источник

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