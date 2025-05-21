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Среда 21 мая

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Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК

Молодежный экофестиваль состоялся в Петербурге на полях НМЭК
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Яхтенный порт Смоленка, расположенный у Финского залива, стал площадкой для фестиваля экологичного образа жизни "Росатом Экофест", привлекшего свыше 500 человек.

Санкт-Петербург стал центром притяжения молодых экоактивистов и экспертов: 21 мая здесь прошел масштабный Молодежный экофестиваль «Росатом Экофест». Событие собрало свыше 500 участников и представило десятки волонтерских и экологических проектов и инициатив. У гостей также была возможность познакомиться с деятельностью и карьерными траекториями в Госкорпорации «Росатом».

Фото: пресс-служба

Фестиваль стал преддверием и частью программы XI Невского международного экологического конгресса (НМЭК), который запланирован на 22-23 мая в Таврическом дворце. Проведение экофестиваля было поддержано Госкорпорацией «Росатом», а в числе его партнеров выступили Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь). Сам Конгресс организуют Правительство РФ, Совет Федерации, Межпарламентская Ассамблея стран СНГ и Минприроды России при операторской поддержке Фонда Росконгресс.

Фото: пресс-служба

На площадке фестиваля собрались профессионалы и энтузиасты экологической сферы: от экопредпринимателей и экспертов в области экотехнологий, ответственного потребления и практической экологии, до активистов, волонтеров и студентов ведущих петербургских вузов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом». Она подчеркнула, что главная цель этого уже второго молодежного дня на полях НМЭК – вдохновить талантливую молодежь на создание новых, прорывных решений в области экологии, а также на вдумчивое осмысление влияния их будущей работы и повседневной жизни на окружающую среду. По ее словам, экологическая трансформация немыслима без участия молодых людей – без их идей и готовности не просто заботиться о природе, но и формировать новую экономическую модель, новые подходы и даже новые профессии. Татьяна Терентьева выразила уверенность, что именно нынешнее поколение станет теми лидерами, которые изменят парадигму устойчивого развития, и отметила, что Росатом, являясь мировым лидером в сфере зеленой энергетики, готов оказывать им всяческую поддержку.

Фото: пресс-служба

В работе фестиваля приняли участие и пообщались с гостями видные деятели отрасли и представители власти, включая директора направления по реализации госпрограмм в сфере экологии Росатома Андрея Лебедева, заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, директора проектного офиса по внутренним коммуникациям и КСО Росатома Анну Жигульскую, советника руководителя Росмолодёжи Олега Макарова, а также сопредседателей Движения «Экосистема» Александру Рябых и Андрея Руднева (он же председатель ВОД «Делай!»).

О ключевых направлениях деятельности Росатома в области экологии рассказал Андрей Лебедев. Он отметил, что Госкорпорация активно развивает новые бизнес-векторы, особенно связанные с обращением с отходами и ликвидацией накопленного экологического ущерба. Лебедев подчеркнул востребованность российских компетенций на международной арене, указав на расширение партнерства со странами СНГ и другими государствами, где растет запрос на безопасные и эффективные решения. Он привел примеры уже реализуемых масштабных проектов, таких как рекультивация промплощадки в Усолье-Сибирском, очистка территорий Байкальского ЦБК и полигона “Красный Бор”. По словам Лебедева, это не просто природоохранные инициативы, а фундаментальная работа, закладывающая основу для устойчивого развития и перехода к экономике замкнутого цикла.

Важной частью программы стала презентация карьерных перспектив в Госкорпорации «Росатом» для молодых специалистов. Были представлены вакансии для инженеров-экологов, экспертов по устойчивому развитию, IT-специалистов, энергетиков и проектировщиков.

На фестивале нашлось место и для конкретных экологических действий и полезных активностей. В рамках совместного проекта «Редкое совпадение» Росатома и ФМБА России более 50 посетителей смогли стать потенциальными донорами костного мозга, вступив в Федеральный регистр. Также петербуржцы участвовали в мастер-классах по апсайклингу (созданию новых вещей из старых), сдавали на переработку определенные виды отходов прямо на площадке и углубляли свои знания о правилах раздельного сбора мусора.

Образовательный блок фестиваля включал лекции от ведущих экоэкспертов. Руководитель пресс-службы Федерального экологического оператора (ФЭО) Антонина Громова продемонстрировала, как опасные отходы I и II классов могут быть не только обезврежены, но и стать ресурсом для создания новых пространств – зон отдыха, спортивных объектов или туристических маршрутов. Роман Саблин, признанный первым экотренером в России и СНГ и основатель компании «Зеленый Драйвер», поделился практическими советами по внедрению экологичных привычек в повседневную жизнь. А сооснователь экоцентра «Сборка» Сергей Тушев рассказал о своем опыте запуска экопроекта “с нуля” и объяснил, почему бизнесу выгоден раздельный сбор отходов.

Культурная программа также была насыщена: в рамках первой в мире Международной биеннале экологического искусства посетители смогли эксклюзивно увидеть экспонаты выставки «Чистая энергия», представляющие художественное видение различных видов энергии – звуковой, электрической и атомной. На территории портовой зоны, где проходил фестиваль, также экспонировались фотоработы, запечатлевшие животный мир регионов присутствия атомной отрасли, как часть федеральной выставки «Первозданная Россия».

Для тех, кто предпочитает активный отдых, была организована возможность попробовать себя в яхтенном спорте: под наставничеством профессиональных инструкторов участники выходили в акваторию Финского залива, осваивая азы управления парусами.

Завершился Молодежный экофестиваль ярким финалом. Гостей ждал модный показ от проекта «Бережно», ставшего победителем «Экоакселератора Росатома». Коллекция была полностью создана из переработанных материалов, а представленные образы включали отсылки к элементам национальных костюмов. Праздник завершился диджей-сетом на живописном фоне Финского залива, а также розыгрышами ценных призов, включая поездки в атомные города в рамках «Тура возможностей».

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21 мая 2025, 19:52
Фото: пресс-служба
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