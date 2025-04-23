Подмосковье масштабно отпразднует 80-летие Победы

«Безусловно, наших детей, ветеранов, взрослых ждет насыщенная программа. Вы знаете, что к нам в страну приезжают дорогие, уважаемые гости, что еще раз подчеркивает величие и роль наших предков – дедов, прадедов в Победе над фашизмом», – отметил Воробьев.

С 1 по 9 мая в Подмосковье запланировано более 6 тыс. мероприятий, в том числе концерты, спектакли, акции и выставки. Более 300 событий пройдут в парках, свыше 3 тыс. – в Домах культуры, около 2,5 тыс. – в библиотеках, 260 – в театрах и более 120 – в музеях.

9 мая в регионе состоится общеобластное мероприятие «Подвиг. Победа. Память». В муниципалитетах также пройдут традиционные события – праздник «Синий платочек» в Талдоме, рок-концерт «Майский гром» в Балашихе, забеги Победы в Реутове и Одинцове.

С 15 апреля по 30 мая в рамках всероссийской акции «Сад памяти», которая поддерживается нацпроектом «Экологическое благополучие», в Подмосковье планируют высадить более 66 тыс. деревьев и кустарников. Для этого подготовлено 550 территорий.

В целях обеспечения правопорядка мероприятия будут проходить под усиленной охраной. «С 1 мая мы берем под круглосуточную охрану памятники, скверы и парки. Особый контроль – за городами воинской славы», – сообщил начальник ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков.

С 2009 по 2024 годы в регионе благоустроено 64 памятных объекта, а до 2030 года в регионе планируется благоустроить еще 35 территорий, в том числе 16 стел, 7 парков, 7 пешеходных зон и 5 скверов, прилегающих к памятникам Великой Отечественной войны.