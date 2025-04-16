Казахстан получит доступ к технологиям Amazon от "Фридом Финанс"

Freedom Cloud, дочерняя структура Freedom Holding Corp., объявила о заключении стратегического партнерства с Amazon Web Services (AWS). Это беспрецедентное соглашение стало первым в Центральной Азии случаем официального сотрудничества между локальным облачным провайдером и мировым лидером в области облачных технологий.

В результате партнерства клиенты Freedom Cloud – от коммерческих компаний до государственных органов и стартапов – получат полный доступ к технологическому портфелю AWS. Это включает в себя облачные вычисления, системы хранения данных, передовые решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения, автоматизацию DevOps и инновационные технологии безопасности. Таким образом, казахстанский бизнес сможет использовать те же технологические решения, что и мировые лидеры вроде Amazon, Netflix, NASA и Pfizer, оставаясь в пределах страны.

Темирлан Зейналабдин, генеральный директор Freedom Cloud, подчеркнул значимость этого шага: “Мы не просто развиваемся – мы претендуем на лидерство. Наша цель – превратить Казахстан из потребителя IT-сервисов в активного участника глобального цифрового пространства, предоставляя стране самые передовые технологии”.

Freedom Cloud уже управляет сетью сертифицированных по международным стандартам дата-центров в Казахстане. В условиях растущей зависимости от зарубежных платформ создание собственной облачной инфраструктуры становится ключевым элементом цифровой безопасности страны. Партнерство с AWS позволит внедрить гибридные решения, охватывающие как защищенное хранение данных, так и высоконагруженные вычисления в сфере искусственного интеллекта.

По словам Зейналабдина, главная цель сотрудничества – обеспечить конкурентоспособность казахстанских стартапов на международном уровне, поднять качество госуслуг до стандартов передовых GovTech-практик и создать возможности для развития местных IT-специалистов.

В рамках партнерства казахстанские стартапы получат доступ к акселерационным программам AWS Activate, смогут выходить на глобальную площадку AWS Marketplace, а местные инженеры – получать международные сертификаты и разрабатывать продукты, востребованные на мировом рынке.

Freedom Cloud представляет собой локального провайдера облачных решений, предлагающего широкий спектр услуг в сегментах IaaS и PaaS. Компания активно развивает направления высоконагруженных вычислений, Kubernetes, объектного хранения данных, GPU-технологий и облачных сервисов искусственного интеллекта для бизнеса и государственных структур.

В 2023 году компания "Фридом Финанс" успешно запустила в Казахстане нового оператора связи – Freedom Telecom. За короткий период времени холдинг реализовал ряд значимых сделок для расширения своего присутствия в телекоммуникационном секторе.

Дочерняя структура Freedom Finance SPC привлекла финансирование для Freedom Telecom, разместив облигации на сумму $200 млн на Астанинской международной бирже. В начале 2024 года компания приобрела шымкентскую телеком-компанию ТОО "DITel" за $1,1 млн, позже последовала крупная сделка по покупке семи центров обработки данных у ведущего казахстанского оператора АО "Транстелеком" на сумму $100 млн.

Важным шагом стало заключение стратегического партнерства с британской компанией Vodafone, что должно ускорить внедрение инновационных технологий на казахстанском рынке связи. Холдинг также приобрел компанию SilkNetCom LLP, специализирующуюся на строительстве сетей связи и предоставлении ИТ-услуг, за $23,9 млн.

В 2024 году "Фридом Финанс" активно развивала собственную инфраструктуру, было проложено 1200 км волоконно-оптических линий связи. Домашние сети доступа развернуты в шести городах Казахстана, включая Астану и Тараз, что позволяет подключить более 24 тысяч домохозяйств. Корпоративный сегмент насчитывает 1,5 тысячи абонентов, а розничный – свыше 2 тысяч.

Планы на 2025 год включают прокладку дополнительных 3200 км ВОЛС для обеспечения услугами более 200 тысяч домохозяйств в 58 населенных пунктах. Параллельно развивается сеть общественного Wi-Fi: уже функционирует 976 точек доступа в аэропортах, торговых центрах, медицинских учреждениях, школах и общественных пространствах. Бесплатный доступ к Wi-Fi предоставляется в 146 локациях по всей стране.

Amazon Web Services (AWS) является крупнейшей в мире облачной платформой, предоставляющей обширный спектр IT-решений. Эта платформа, принадлежащая Amazon, используется миллионами организаций по всему миру – от небольших стартапов до крупнейших корпораций уровня NASA и Netflix.