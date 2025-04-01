Московские рестораторы поддержали упрощение порядка установки летних веранд

За последние пять лет Москва оказала поддержку свыше тысячи социально значимых инициатив.



В наступившем сезоне владельцы ресторанов в столице обрели возможность оформлять определенные типы веранд по более простой схеме. Для оборудования уличных кафе собственникам заведений общественного питания теперь достаточно отправить уведомление через онлайн-портал mos.ru и получить требуемую услугу в течение одного рабочего дня. Руководитель московского департамента торговли и услуг, Алексей Немерюк, в интервью изданию "Ведомости. Городу" отметил, что прежде процесс согласования проектной документации занимал приблизительно 20 суток.

Мэр Москвы, Сергей Собянин, сообщил о введении новых правил в своем Telegram-канале. Он уточнил, что упрощенный уведомительный порядок распространяется на веранды, для которых не требуется установка разнообразных конструкций и монтаж сложного оборудования, другими словами, на те, которые возможно организовать в кратчайшие сроки и без применения сложных архитектурных решений.

Подчеркивается, что террасы должны прилегать непосредственно к зданию кафе или ресторана или же располагаться на удалении не более пяти метров от него, при этом обязательно не нарушая права иных арендаторов. Также акцентируется внимание на необходимости обеспечения наличия свободного прохода для пешеходов шириной не менее полутора метров.

Уточняется, что на улице разрешается размещение столов и стульев без предварительного согласования, но исключительно промышленного производства, а предметы интерьера и садовая мебель – под запретом. Также отмечается, что высота устанавливаемых зонтов не должна превышать высоту первого этажа строения, где находится ресторан или кафе. Указывается, что в качестве декоративного оформления веранды допускается применение небольших цветочных элементов, к примеру, кашпо с растениями.

Сообщается, что для веранд, которые предполагают использование более сложного оборудования, включая декоративные ограждения, маркизы, системы освещения, приборы для обогрева и тому подобное, по-прежнему сохраняется необходимость в процедуре согласования.

В среде ресторанного бизнеса инициативу городских властей восприняли с большим одобрением. Общественный уполномоченный в сфере ресторанного дела, основатель ресторанных проектов "Мясо & рыба", Сергей Миронов, высказал мнение, что многие предприниматели не устанавливают летние кафе, так как не понимают всех деталей данного процесса и не знают, как правильно оформить всю необходимую документацию – подавать запросы, проходить комиссии, разрабатывать дизайн-проекты. Он добавил, что люди предпочитают избегать этих хлопот, а теперь появилась возможность осуществить все оперативно, без лишних трудностей и задержек.

Миронов также акцентировал внимание на том, что новые правила вряд ли заинтересуют крупные сетевые заведения, которые обычно используют стационарные веранды, инвестируя значительные средства в их оформление и маркетинговое продвижение. Однако, по его мнению, для небольших предприятий, и в особенности для начинающих участников рынка, это представляет собой реальную возможность испытать летний формат работы без ощутимых финансовых вложений.

Ресторатор поделился, что в минувшем году его франчайзи, начинающие ресторанные предприниматели, отказались от идеи оборудования веранд из-за сложностей, связанных с бюрократическими моментами. Он добавил, что в текущем году он уже довел до их сведения информацию об упрощенной процедуре оформления через онлайн-портал mos.ru.

Основатель ресторанного холдинга PerelmanPeople, Владимир Перельман, также положительно оценивает начинание столичных властей. Бизнесмен полагает, что данная мера станет особенно актуальной в тех случаях, когда возникает необходимость в сжатые сроки открыть небольшое кафе или кофейню.

Миронов подытожил в общении с корреспондентом "Ведомости. Город", что он рад тому, что городская администрация демонстрирует понимание значимости упрощения процедур открытия веранд для ресторанного бизнеса.

Немерюк подчеркнул, что данная мера реально окажет поддержку прежде всего небольшим кафе, которые смогут оборудовать веранду сразу же, как только позволят погодные условия. Как отметил Немерюк, данное новое начинание московских властей является продолжением систематической работы по поддержке ресторанной отрасли, и упомянул, что в этом сезоне зимой уже не в первый раз было дано разрешение не демонтировать летние веранды, если они не создают помех для уборки снега, благодаря чему рестораторы получили возможность сберечь средства на демонтаже и последующем монтаже конструкций.