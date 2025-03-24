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Вторник 25 марта

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Блогер Дмитрий Пучков встретился с молодежью в Подмосковье

Блогер Дмитрий Пучков встретился с молодежью в Подмосковье
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Блогер и публицист Дмитрий Пучков стал первым гостем третьего сезона проекта "Мы будущее. Сида смыслов", организованного министерством информации и молодежной политики Московской области.

В пресс-службе регионального ведомства отметили, что публичная встреча состоялась в Доме правительства региона, собрав более тысячи участников. В рамках дискуссии молодежь обсудила со спикером широкий круг тем — от выбора профессии и личных ориентиров до вопросов геополитики и информационной безопасности.

Министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, открывая мероприятие, отметила, что проект реализуется с 2023 года и направлен на обсуждение актуальных вопросов с известными экспертами.

"Всегда стараемся, чтобы вам было интересно, полезно, понятно. Поэтому зовем каких-то очень важных, очень интересных гостей", – подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Дмитрий Пучков, чья медийная деятельность охватывает различные сферы – от кинокритики до общественной аналитики, – рассказал о своем профессиональном пути и опыте работы в разных отраслях.

Он подчеркнул значимость образования и саморазвития, а также отметил важность критического мышления в современном информационном пространстве.

"Для того, чтобы учиться, надо прикладывать серьезные усилия. И да, изучать надо только лучшее. Если вы в восьмом классе Карлсона будете проходить, все вырастут идиотами. А вот если "Мертвые души", то это другой разговор", – отметил Дмитрий Пучков.

Встречи с известными людьми в рамках проекта "Мы будущее. Сила смыслов" в Подмосковье проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".

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24 марта 2025, 19:27
Фото: правительство Подмосковья
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