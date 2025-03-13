Сергей Собянин предупредил москвичей о сильном ухудшении погоды 14 марта

Мэр Москвы призвал горожан быть осторожнее при нахождении на улице.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о надвигающемся шторме. Глава города написал об этом в своем телеграм-канале.

В ближайшие дни москвичей ожидает значительное ухудшение погоды, которое потребует от горожан особой внимательности и осторожности.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу и в течение 14 марта ожидается сильный шторм. Ситуация будет осложнена резким усилением ветра, который уже сегодня вечером, начиная с 21:00, может достигать скорости до 22 метров в секунду. К этому добавится дождливая погода, что создаст дополнительные трудности на улицах города.

Для обеспечения безопасности жителей и гостей города городские службы уже переведены в режим повышенной готовности. Мэр Москвы призвал всех соблюдать меры предосторожности. Следует быть особенно внимательными на улице и избегать нахождения под деревьями и слабо закрепленными конструкциями — сильный ветер может привести к падению веток и других предметов. Запрещено парковать автомобили вблизи деревьев. В случае ухудшения ситуации требуется следить за официальными объявлениями и выполнять указания экстренных служб.