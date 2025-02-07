Видео с третьим малайским медвежонком впервые показали в Московском зоопарке

В Московском зоопарке рассказали, как дела у малайского малыша.

Ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов рассказал о первом посещении игровой комнаты маленьким обитателем зоопарка

По словам специалиста, первый визит Лучика в игровую комнату стал ярким примером его любознательной и игривой натуры. Для медвежонка новое пространство стало настоящим приключением, как для Машеньки и Звездочки ранее.

"У Лучика меньше страхов, чем у девочек", – отметил Денис.

Медвежонок внимательно обнюхал каждый уголок. Это особенно важно, так как игровая комната используется также и его сестренкой Звездочкой. Раньше он был еще маленьким и испытывал трудности с лазанием, поэтому большую часть времени проводил внизу игровой комнаты, исследуя доступные ему пространства.

Как отметил специалист, раньше малыш проявлял большой интерес к взаимодействию с людьми и игрушками, которые ему предлагали зоологи. В сравнении со своими сестрами, Лучик демонстрирует более выраженную потребность во взаимодействии с человеком.