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Вторник 4 февраля

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Жителям Москвы порекомендовали безопасно оплачивать ЖКУ в сервисе "Мои платежи"

Жителям Москвы порекомендовали безопасно оплачивать ЖКУ в сервисе "Мои платежи"
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Жители Москвы могут с легкостью и безопасностью оплачивать свои счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Горожане могут делать это через сервис "Мои платежи", доступный на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

Это решение стало особенно актуальным в свете растущих случаев мошенничества, когда фальшивые квитанции за услуги ЖКХ оставляют в почтовых ящиках. Используя официальный ресурс, москвичи могут быть уверены в достоверности получаемых счетов, а также в безопасности своих личных данных.

Сервис "Мои платежи" предлагает пользователям множество удобств. Он автоматически находит все неоплаченные счета за ЖКУ, что позволяет избежать необходимости вручную проверять каждую квитанцию.

Для этого достаточно иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, а также указать адрес и лицевые счета ресурсоснабжающих организаций. Если информации не хватает, пользователи могут легко внести недостающие данные через виджет "Документы и данные".

Кроме того, сервис позволяет настраивать подписку на уведомления о новых счетах. Это поможет москвичам не пропустить важные платежи. Для активации уведомлений нужно зайти в личный кабинет на портале mos.ru, выбрать раздел "Профиль" и перейти во вкладку "Настройка подписок", где можно выбрать удобный способ получения уведомлений.

Экономия времени — еще одно важное преимущество сервиса. Пользователи могут создавать шаблоны для регулярных платежей, что значительно упрощает процесс оплаты. Во время первой оплаты достаточно активировать опцию "Сохранить как шаблон", после чего все реквизиты будут сохранены. В дальнейшем можно будет просто выбрать нужный шаблон и перейти к оплате, что особенно удобно для регулярных платежей по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Кадр: Mos.ru

Также доступна функция автоплатежа, которая позволяет настроить автоматическую оплату по выставленному счету. После первой оплаты пользователи могут выбрать периодичность и дату списания, указать сумму и реквизиты банковской карты, и система будет автоматически производить оплату.

Функция пакетной оплаты также заслуживает внимания: пользователи могут выбрать несколько счетов из списка и оплатить их сразу, введя только один код подтверждения для первого счета. Квитанции об оплате будут доступны в разделе "История платежей", что позволяет легко отслеживать свои расходы.

По данным Департамента информационных технологий города Москвы, почти половина всех онлайн-платежей осуществляется именно по счетам за ЖКУ. В 2024 году жители столицы уже оплатили более 8,7 миллиона счетов через портал mos.ru, а общее количество таких платежей за все время превышает 46 миллионов.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2025, 14:29
Фото: Freepik
Mos.ru✓ Надежный источник

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