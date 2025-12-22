Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская"

В районе будущей станции "Ильинская" Рублево-Архангельской линии метро будет реализован масштабный проект по развитию дорожной инфраструктуры.



Строительство новых станций метро в Москве сопровождается комплексным развитием прилегающей улично-дорожной сети. Как отметил Сергей Собянин в мессенджере Max, это необходимо для обеспечения удобного доступа горожан к новым транспортным узлам.

"В Москве продолжается активное строительство метро. Важно сразу делать так, чтобы людям было удобно до него добираться. Для этого расширяем улично-дорожную сеть", — написал Мэр Москвы.

В районе будущей станции метро "Ильинская" запланировано строительство нескольких крупных объектов. Проект включает в себя:

Совмещенный путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе в сторону области.

Путепровод и дублер вдоль Новорижского шоссе для съезда к будущему транспортному узлу "Ильинская".

Эстакаду от станции "Ильинская" с выездом на Новорижское шоссе в сторону области.

Локальные дорожные развязки, проезды и очистное сооружение.

Здание конечной станции городского транспорта с отстойно-разворотной площадкой.

Помимо дорожного строительства, проект предусматривает создание двух многоуровневых перехватывающих паркингов и обустройство остановок общественного транспорта. Также будет организован новый маршрут наземного транспорта, который свяжет смарт-район "СберСити" со станцией метро "Ильинская".

В общей сложности в рамках проекта будет построено около 13 километров дорог, включая шесть искусственных сооружений. Реализация этих планов позволит улучшить транспортное сообщение между Новорижским и Ильинским шоссе. Жители района Кунцево и городского округа Красногорск получат удобные подъезды не только к новой станции метро, но и к существующим торговым объектам.