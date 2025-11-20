До конца года для Замоскворецкой линии метро закупят 40 новых вагонов – Собянин

Инвестиции в развитие столичной транспортной системы одновременно становятся инвестициями в рост российской промышленности.

В 2025 году Московский метрополитен получит дополнительную партию современных вагонов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max, будет закуплено 40 единиц подвижного состава, которые сформируют пять новейших поездов серии "Москва-2026". Финансирование этой закупки уже обеспечено соответствующим постановлением правительства столицы.

После завершения всех необходимых испытаний и пробных запусков без пассажиров обновленный подвижной состав начнет обслуживать Замоскворецкую линию. Эта ветка станет первой в сети, где пассажиры смогут оценить преимущества поездов последней модификации.