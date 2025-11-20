До конца года для Замоскворецкой линии метро закупят 40 новых вагонов – Собянин

В 2025 году Московский метрополитен получит дополнительную партию современных вагонов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max, будет закуплено 40 единиц подвижного состава, которые сформируют пять новейших поездов серии "Москва-2026". Финансирование этой закупки уже обеспечено соответствующим постановлением правительства столицы.
После завершения всех необходимых испытаний и пробных запусков без пассажиров обновленный подвижной состав начнет обслуживать Замоскворецкую линию. Эта ветка станет первой в сети, где пассажиры смогут оценить преимущества поездов последней модификации.
Масштабное обновление парка на зеленой линии было инициировано в марте прошлого года. Полностью этот процесс планируется завершить к концу 2026 года. Выбор линии для внедрения новейших составов не случаен: это одно из самых востребованных и загруженных направлений столичной подземки, ежедневный пассажиропоток которого превышает 800 тысяч человек. Уже сегодня более половины составов на линии представлены современными моделями, включая 46 поездов предыдущей серии "Москва-2024".
Данное приобретение является частью масштабной стратегии по поэтапной замене устаревшего подвижного состава. Столица России уверенно лидирует среди крупнейших городов Европы и Америки по темпам обновления парка метро. В настоящий момент в эксплуатации находится свыше 6,7 тысячи вагонов, причем около 80% из них уже относятся к современному поколению. Планы городской администрации предполагают, что к 2030 году этот показатель возрастет до 90%, что сделает поездки для пассажиров еще более комфортными и безопасными.
Важно отметить, что программа модернизации столичного метро имеет значительный промышленный и экономический эффект. Крупные долгосрочные заказы от Москвы позволяют отечественным машиностроительным предприятиям стабильно развивать производство, повышать уровень локализации компонентов, сохранять высококвалифицированные кадры и создавать новые рабочие места. Успешный опыт эксплуатации составов на базе платформы "Москва" уже переняли метрополитены нескольких стран, включая Азербайджан, Узбекистан и Белоруссию.