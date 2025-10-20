Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии

Столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, который обещает значительно улучшить транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей.

Это важное событие станет ключевым шагом в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья, а также позволит создать новые маршруты для поездок, сокращая время в пути для пассажиров.

На данный момент уже проложено множество новых линий, и построено 11 станций от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Теперь же начинается завершающий этап — от Коммунарки до самого Троицка. В рамках этого проекта предстоит проложить десятки километров тоннелей, построить шесть новых станций и создать транспортно-пересадочные узлы. Ожидается, что все работы будут завершены к 2029 году. Новый участок станет центральной осью транспортного каркаса Новой Москвы, обеспечивая надежное развитие региона на десятилетия вперед.

Южный участок Троицкой линии, длиной 16,8 километра, пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка и включит в себя шесть новых станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Каждая из этих станций будет расположена вблизи жилых комплексов и важных объектов инфраструктуры, что сделает их доступными для местных жителей.

Станция "Сосенки" расположится на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032, а "Ракитки" — в районе пересечения Летовской улицы с улицей Летовского Ополчения, недалеко от парка "Летова тропа" и школы "Летово". Станция "Десна" будет находиться рядом с одноименной деревней, а "Кедровая" — рядом с жилым комплексом "Новые Ватутинки". Станция "Ватутинки" расположится вблизи одноименной деревни и жилого комплекса "Ватутинки Парк", а конечная станция "Троицк" будет находиться на территории Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.

Южный участок станет продолжением уже действующей Троицкой линии, которая включает 11 станций от "ЗИЛа" до "Новомосковской". В настоящее время на этой линии организовано пять пересадочных хабов. Например, станции "ЗИЛ" и "Крымская" обеспечивают пересадку на Московское центральное кольцо (МЦК), а на станции "Академическая" предусмотрена пересадка на Калужско-Рижскую линию метро.

Для обеспечения работы поездов на Троицкой линии было построено электродепо "Столбово", а до 2029 года планируется возвести еще одно — "Троицкое". Эти объекты помогут обеспечить надежное и эффективное обслуживание новой линии, что является важным аспектом ее функционирования.

С завершением строительства южного участка Троицкая линия метро соединит станцию ЗИЛ в Даниловском районе с городом Троицком. Общая длина ветки составит более 43 километров, что сделает ее одной из самых протяженных линий московского метро и самой большой за МКАД. Это позволит жителям ТиНАО добираться до центра города быстрее и комфортнее.

Новая линия существенно улучшит транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей, предоставляя им множество вариантов маршрутов для поездок. Например, жители Троицка смогут добираться до Большой кольцевой линии и МЦК вдвое быстрее — всего за 35 и 45 минут соответственно. Это станет значительным улучшением по сравнению с текущими условиями.

Троицкая линия станет основой транспортного каркаса ТиНАО и будет способствовать активному строительству новых жилых и коммерческих кварталов. С появлением метро ожидается рост интереса к инвестициям в недвижимость, что приведет к развитию инфраструктуры и повышению качества жизни местных жителей.

Реализация второго этапа Троицкой линии метро не только улучшит транспортную доступность региона, но и создаст новые возможности для экономического роста и развития городской среды. Столичное правительство продолжает активно работать над проектами по улучшению транспортной инфраструктуры, что является важным шагом к созданию комфортной городской среды для москвичей и жителей Подмосковья.