Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии

Понедельник 20 октября

14:48Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог 14:42Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии 14:3275-летний Михаил Боярский заявил о завершении карьеры драматического актера 13:36В Ленобласти фельдшеры спасли запутавшуюся в стекловате синицу 11:38Нейропсихолог раскрыла способы улучшить память с помощью легких упражнений 11:13Бывший муж публично обвинил Дженнифер Лопес в измене и лицемерии 09:37Употребление кешью улучшает показатели здоровья у подростков с ожирением – исследование 08:56Эксперт по финансам спрогнозировал удешевление вторичных квартир в России осенью 05:08Энергия без кофеина: почему холодный душ по утрам работает лучше, чем чашка кофе 00:10Запреты 20 октября: что категорически нельзя делать в День Сергия Печерского, чтобы не потерять деньги и здоровье 18:43Неудобно, зато свое: почему наши бабушки в СССР были благодарны за проходные комнаты 15:32Урок Конфуция: почему старик, пожертвовавший всем ради детей, почувствовал себя "лишним" в их доме 12:46Неожиданный "энергогигант": духовка "съедает" электричество как 65 холодильников 08:59Что категорически нельзя делать 19 октября: день Фомы неверного, который может обернуться голодом и нищетой 19:466 бытовых привычек, от которых стоит отказаться после 40 лет ради счастья и свободы 15:25Измена, самогон и три колоска: за какие "преступления" в СССР можно было получить 15 лет лагерей 12:16Опасный удар по почкам: доктор Мясников назвал лекарства, которые могут вызвать почечную недостаточность 08:27Что нельзя делать 18 октября: запреты и приметы дня Харитины-первохолстинки 19:28Одна ошибка, которая "убивает" всю пользу орехов. Проверьте, не совершаете ли вы ее каждый день? 17:34Правило Натальи Бехтеревой: почему только после 50 лет мы обретаем настоящих друзей 15:58Доктор Мясников назвал самое опасное лекарство в российских аптечках: "Оно убивает больше всех" 14:14Забыть о сне: 10 российских мини-сериалов, которые вы посмотрите залпом 12:56Список на выброс: 3 типа вещей, которые делают ваш дом некомфортным 11:31Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина 10:30Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление 10:20Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино 05:43Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов 00:14Мистический и опасный день: почему нельзя стирать и давать обещания 17 октября 19:13Горькая мудрость Омара Хайяма: почему чем больше жертвуешь собой, тем меньше это ценится 17:57Вот когда на самом деле начинается старение: ученые назвали критический возраст 16:46"Делать только то, что хочется": 6 правил счастливой жизни Михаила Лабковского 14:33"Она стояла в детской с ножом": бывший муж Бритни Спирс выпустил шокирующие мемуары о жизни с певицей 12:50Никогда не поздно: ученые доказали, что отказ от курения в любом возрасте замедляет старение мозга и снижает риск деменции 11:40Искусство идеального дуэта: как подобрать гармоничные имена для детей и влюбленных пар 10:32Пармезан, кунжут и сардины: назван неочевидный топ продуктов с максимальным содержанием кальция 06:14Доктор Мясников назвал продукты, в которых содержится смертельная доза соли 00:54 День Дениса Позимнего, 16 октября: 7 "нельзя", которые привлекут в дом "трясовицу" 19:42Не пейте это: вся правда о микропластике в бутылках, который нашли в крови и грудном молоке 18:10"Зарабатывает" миллионы в России: стало известно, как Алла Пугачева выводит деньги за границу 16:39Фейки из нейросетей станут наказуемы: в России готовят штрафы до 5000 рублей за поддельный "шок-контент" 16:20Шоурум Московской недели моды: пять брендов, которые стоит взять на заметку 15:50Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года 14:19Натуральный против экомеха: что на самом деле теплее, долговечнее и выгоднее? 13:19Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города 12:53Ожирение "старит" легкие: ученые выяснили, почему люди с лишним весом страдают одышкой 11:52Всю жизнь пили и боялись зря: доктор Мясников назвал кофе спасением для диабетиков и "больного сердца" 10:51Как выглядеть на 10 лет моложе после 40: пять простых бьюти-привычек, которые заменят косметолога 06:38Утро начинается не с кофе: 5 роковых ошибок, которые убивают ваш день еще до завтрака 00:29"Не давай и не бери": этот запрет 15 октября спасет ваши деньги и семью от развала 18:20"Психологически подчинял": с Майкла Джексона требуют 160 миллионов фунтов
Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии

Собянин: В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый участок Троицкой линии
69

Столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии метро, который обещает значительно улучшить транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей.

Это важное событие станет ключевым шагом в развитии транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья, а также позволит создать новые маршруты для поездок, сокращая время в пути для пассажиров.

На данный момент уже проложено множество новых линий, и построено 11 станций от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Теперь же начинается завершающий этап — от Коммунарки до самого Троицка. В рамках этого проекта предстоит проложить десятки километров тоннелей, построить шесть новых станций и создать транспортно-пересадочные узлы. Ожидается, что все работы будут завершены к 2029 году. Новый участок станет центральной осью транспортного каркаса Новой Москвы, обеспечивая надежное развитие региона на десятилетия вперед.

Южный участок Троицкой линии, длиной 16,8 километра, пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка и включит в себя шесть новых станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". Каждая из этих станций будет расположена вблизи жилых комплексов и важных объектов инфраструктуры, что сделает их доступными для местных жителей.

Станция "Сосенки" расположится на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032, а "Ракитки" — в районе пересечения Летовской улицы с улицей Летовского Ополчения, недалеко от парка "Летова тропа" и школы "Летово". Станция "Десна" будет находиться рядом с одноименной деревней, а "Кедровая" — рядом с жилым комплексом "Новые Ватутинки". Станция "Ватутинки" расположится вблизи одноименной деревни и жилого комплекса "Ватутинки Парк", а конечная станция "Троицк" будет находиться на территории Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.

Южный участок станет продолжением уже действующей Троицкой линии, которая включает 11 станций от "ЗИЛа" до "Новомосковской". В настоящее время на этой линии организовано пять пересадочных хабов. Например, станции "ЗИЛ" и "Крымская" обеспечивают пересадку на Московское центральное кольцо (МЦК), а на станции "Академическая" предусмотрена пересадка на Калужско-Рижскую линию метро.

Для обеспечения работы поездов на Троицкой линии было построено электродепо "Столбово", а до 2029 года планируется возвести еще одно — "Троицкое". Эти объекты помогут обеспечить надежное и эффективное обслуживание новой линии, что является важным аспектом ее функционирования.

С завершением строительства южного участка Троицкая линия метро соединит станцию ЗИЛ в Даниловском районе с городом Троицком. Общая длина ветки составит более 43 километров, что сделает ее одной из самых протяженных линий московского метро и самой большой за МКАД. Это позволит жителям ТиНАО добираться до центра города быстрее и комфортнее.

Новая линия существенно улучшит транспортное обслуживание двух миллионов местных жителей, предоставляя им множество вариантов маршрутов для поездок. Например, жители Троицка смогут добираться до Большой кольцевой линии и МЦК вдвое быстрее — всего за 35 и 45 минут соответственно. Это станет значительным улучшением по сравнению с текущими условиями.

Троицкая линия станет основой транспортного каркаса ТиНАО и будет способствовать активному строительству новых жилых и коммерческих кварталов. С появлением метро ожидается рост интереса к инвестициям в недвижимость, что приведет к развитию инфраструктуры и повышению качества жизни местных жителей.

Реализация второго этапа Троицкой линии метро не только улучшит транспортную доступность региона, но и создаст новые возможности для экономического роста и развития городской среды. Столичное правительство продолжает активно работать над проектами по улучшению транспортной инфраструктуры, что является важным шагом к созданию комфортной городской среды для москвичей и жителей Подмосковья.

20 октября 2025, 14:42
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Канал Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Сергей Собянин: В ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог
В Москве в ближайшие три года планируется значительное расширение транспортной инфраструктуры. Сергей Собянин, мэр столицы, сообщил о том, что с 2026 по 2028 год в эксплуатацию будет введено более 283 километров новых дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов.

Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление

Мэр Москвы: Цифровые технологии помогают снижать энергопотребление
В Москве состоялся Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), главное событие в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), прошедшее под девизом "Создавая энергетику будущего вместе". В пленарном заседании принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин. Глобальные вызовы: переформатирование мировых связейОткрывая форум, Президент России Владимир Путин обозначил основные вызовы, стоящие перед мировой энергетикой, и проанализировал ситуацию на ключевых рынках.

Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино

Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошево-Мневниках и Куркино
Основной акцент был сделан на создании современных, многофункциональных зон для спорта, активного отдыха и спокойного досуга жителей всех возрастов. Куркино: парк "Дубрава" и обновленные дворыЦентром преобразований в Куркине стала масштабная реконструкция парка "Дубрава", который превратился в современное пространство для отдыха.

Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года

Сергей Собянин: экономика Москвы сохранит высокую устойчивость и опережающие темпы роста до 2028 года
ВРП города будет расти на 2–3% ежегодно. В Москве утвердили прогноз социально-экономического развития города на 2026–2028 годы.

Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города

Коломенский кремль готовят к масштабной реставрации к 850-летию города
Проект комплексной реставрации ансамбля Коломенского кремля разрабатывается в Подмосковье в преддверии 850-летия Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году. Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, реставрационные работы затронут ключевые объекты культурного наследия, включая Успенский собор, шатровую колокольню, Тихвинскую и Воскресенскую церкви, а также сохранившиеся башни и стены кремля.

