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Почти 700 тысяч человек посетили катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы

Почти 700 тысяч человек посетили катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы
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Для гостей организовали концерты, спектакли, интерактивные представления с участием сказочных героев, выступления профессиональных фигуристов, мастер-классы по фигурному катанию и другие увлекательные мероприятия.

Для гостей были подготовлены концерты, спектакли, интерактивные программы с участием сказочных персонажей, шоу профессиональных фигуристов, мастер-классы по фигурному катанию и множество других мероприятий. В рамках проекта "Зима в Москве" в столице функционируют катки, которые в новогодние каникулы привлекли почти 700 тысяч посетителей. Основными ледовыми площадками стали катки на ВДНХ, в "Лужниках" и Парке Горького. В этом году катки впервые открылись рядом с Дворцом пионеров на Воробьевых горах и на Болотной площади. Кроме того, покататься на коньках, насладиться выступлениями фигуристов и участвовать в мастер-классах можно было в столичных парках и на площадках "Московских сезонов". Мы расскажем о том, как жители и гости столицы отмечали зимние праздники на катках.

Концерты, спектакли, живая музыка и многое другое

"С 30 декабря 2024 года катки на наших парковых территориях уже посетили более 250 тысяч человек. В том числе более 10 тысяч человек провели время на катке в кинопарке “Москино”, который открылся в этом сезоне. На площадках гости могли не только покататься на коньках, но и поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, посмотреть театрализованные представления и понаблюдать за выступлениями акробатов", — сообщил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Фото: mos.ru

В новогоднюю ночь на катках прошли различные праздничные мероприятия. Для посетителей садов имени Н.Э. Баумана, "Эрмитаж", Бабушкинского парка, а также парков "Ангарские пруды", "Ходынское поле" и 50-летия Октября был организован специальный показ "Щелкунчика" Петра Чайковского в постановке Юрия Григоровича. Трансляцию смогли увидеть более двух тысяч зрителей.

В Парке Горького в новогоднюю ночь состоялся концерт Музыкальной академии Ларисы Долиной и ледовое шоу "Щелкунчик: ледовая сказка Ильи Авербуха", а в саду "Эрмитаж" прошла дискотека на льду и интерактивная программа с участием сказочных персонажей. В ландшафтном парке "Митино" прошел новогодний маскарад "Льдинки и кристаллики на льду".

Фото: mskagency.ru

4 января в саду имени Н.Э. Баумана была представлена "Ледяная симфония". Катание сопровождалось выступлениями профессиональных фигуристов, живой музыкой симфонического оркестра и световым шоу. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по фигурному катанию. Мероприятие собрало более 980 участников.

7 января парк "Ходынское поле" ждал гостей на "Рождественском балу", который посетили более 3,5 тысячи человек. Лед, свет и огонь объединились в иммерсивном театрализованном представлении, а весь парк стал яркой праздничной площадкой с шествием акробатов и ходулистов, конкурсами и спектаклями под живую музыку. На льду выступали фигуристы.

На катке "Метелица" в Бабушкинском парке и на ледовой площадке "Льдинка" в ландшафтном парке "Митино" были организованы праздничные интерактивные программы. Здесь проводились мастер-классы по фигурному катанию, игры, конкурсы на льду и рождественская викторина. Самые маленькие гости раскрашивали буквы, из которых затем сложили фразу "Зима в Москве".

Фото: mos.ru

Во время зимних каникул на катке в саду "Эрмитаж" проходили семейные кинопоказы и мастер-классы в рамках фестиваля Winter Fest. В Парке Горького на протяжении каникул выступали современные музыканты и диджеи — посетители катались под живую музыку различных жанров, таких как инди и поп-рок.

Более 152 тысяч посетителей: как прошли новогодние каникулы на катке ВДНХ

В период новогодних праздников каток на ВДНХ привлек более 152 тысяч посетителей. Эта крупнейшая ледовая площадка Москвы традиционно стала излюбленным местом для зимнего отдыха как для местных жителей, так и для туристов.

На катке главной выставки страны собрались более пяти тысяч человек, чтобы встретить 2025 год. На ледовой сцене выступили звезды фигурного катания Максим Ковтун и Майя Хромых. Волшебную атмосферу усилили показ ледового шоу "Двенадцать месяцев" под руководством Ирины Слуцкой, а также выступления цирковых артистов и танцевальных коллективов. После боя курантов гостей ожидал концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также анимационная программа и выступления цирковых артистов и инструментального ансамбля.

В течение всех новогодних каникул гости могли поиграть в лазертаг и обучиться фигурному катанию в детской школе. Также здесь проходили ледовые шоу "Сказки Евгения Плющенко".

Кинокаток и благотворительная ярмарка на Воробьевых горах

С конца декабря на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах открылось новогоднее семейное пространство в рамках проекта "Зима в Москве", которое будет работать до конца зимы. Каток площадью 800 квадратных метров с момента открытия уже посетили почти 10 тысяч человек. Здесь доступны камеры хранения и бесплатный прокат коньков, а искусственное покрытие позволяет кататься на льду в любую погоду.

Фото: mos.ru

На катке установлен экран размером 5,5 на три метра, украшенный праздничными декорациями, где показываются фильмы для всей семьи. Посетить каток можно с 15:00 до 21:00 в будние дни и с 12:00 до 22:00 — в выходные. Для посещения требуется предварительная регистрация, слоты для которой открываются каждую среду. Также на площадке ежедневно функционирует тюбинговая трасса высотой шесть метров.

На Воробьевых горах также проходит благотворительная ярмарка, где фонды представляют товары, изготовленные своими подопечными, такие как елочные игрушки, мыло и свечи. С момента открытия удалось собрать более 130 тысяч рублей, которые будут направлены в пять благотворительных организаций.

В выходные жители столицы могут посетить экоферму, где предлагаются мастер-классы, катание на упряжках с хаски, фотосессии с северными оленями и возможность увидеть пару альпак по именам Леди и Бродяга.

Каток волшебства на Болотной площади

На Болотной площади впервые открылся каток волшебства в рамках проекта "Сделано в Москве". Его площадь составляет более 1,8 тысячи квадратных метров, а одновременно здесь могут кататься до 480 человек. С 29 декабря по 8 января ледовая площадка привлекла более 11,5 тысячи посетителей, а с момента открытия 25 декабря ее посетили 15 тысяч человек.

Фото: mos.ru

Чтобы попасть на бесплатный каток, необходимо предварительно зарегистрироваться. Здесь можно взять коньки в аренду или прийти со своими. Для детей предусмотрено специальное оборудование, которое поможет им безопасно научиться кататься.

Каждый желающий может приобрести изделия местного производства, прокатиться на бесплатном волшебном поезде вокруг Репинского сквера и сделать атмосферные фотографии на фоне арт-объектов. Внутри павильона расположен фуд-корт.

Вход на каток бесплатный по предварительной записи, прокат коньков платный. Продолжительность сеанса составляет полтора часа. Подробную информацию можно найти на официальном сайте.

Каток и выставка зимнего инвентаря в "Лужниках"

С 1 по 8 января каток в "Лужниках", расположенный на территории Южного спортивного центра, привлек более 30 тысяч гостей. Это одно из самых больших ледовых пространств Москвы с площадью 16 тысяч квадратных метров.

В празднично оформленном раздевальном павильоне с зонами для проката и хранения вещей была организована выставка зимнего спортивного инвентаря, использовавшегося любителями фигурного катания и хоккея в разные годы. На стеллажах представлены предметы из ретроколлекции спорткомплекса, включая коньки, хоккейные клюшки и шайбы.

В зоне отдыха с деревянными столиками и костровыми чашами гости могли перекусить и согреться, а также сделать необычные фотографии в фотозонах. На протяжении всего сезона — с ноября по март — в выходные и праздничные дни на катке проходят мастер-классы, спортивные соревнования, квизы и множество других интересных мероприятий.

Фото: mskagency.ru

Каток в кинопарке "Москино"

До 1 марта в кинопарке "Москино" функционирует каток с искусственным льдом площадью более 900 квадратных метров, который способен одновременно принимать до 120 человек. Этот каток открылся в кинопарке впервые этой зимой и уже привлек свыше 10 тысяч посетителей. Ледовое покрытие сохраняет свои качества при температуре до +5 градусов, что позволяет наслаждаться катанием даже в дождливую погоду. В стоимость входного билета в кинопарк входит один бесплатный сеанс на катке.

Бесплатные катки "Московских сезонов"

В новогодние праздники более 120 тысяч человек посетили более 20 бесплатных катков "Московских сезонов". Ледовые площадки открылись 1 декабря. На каждой из них предусмотрены камеры хранения, пункты заточки и аренды коньков. Крупнейшие катки расположены в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан.

В будние дни катки работают с 11:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00. Выбрать удобное время и зарегистрироваться можно на сайте проекта "Зима в Москве". После катания на фестивальных площадках гости могут насладиться чашкой чая "Москва" и горячей московской плюшкой.

До середины февраля на нескольких площадках проходят ледовые шоу с участием известных фигуристов. Олимпийские чемпионы, такие как Анна Щербакова, Алина Загитова и Аделина Сотникова, представляют зрителям знакомые сюжеты из любимых сказок, включая "Бременских музыкантов", "Снежную королеву" и "Лебединое озеро". Билеты на представления можно приобрести в день шоу.

Адреса катков можно найти на сайте russpass.ru. Также на портале mos.ru доступна возможность забронировать или купить билеты на катки в "Лужниках", музее-заповеднике "Коломенское", Бабушкинском парке и других локациях.

Катки по всему городу

В новогодние праздники на 110 катках с искусственным льдом по всему городу прошло свыше 480 мероприятий, собравших почти 115 тысяч участников. Среди самых ярких событий можно выделить подвижные игры на катке "Зимняя сказка", спортивный праздник "Зимние забавы на льду", районный хоккейный турнир, ретродискотеку, веселые старты "Зима в движении" и различные конкурсы и эстафеты на льду "Все на каток".

Фото: mskagency.ru

Проект "Зима в Москве" стал ключевым событием сезона, который продлится до 28 февраля и объединит множество мероприятий в столице. Горожан и туристов приглашают вспомнить зимние традиции, насладиться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, а также посетить ледовые представления и сделать подарки тем, кто оказался в трудной ситуации.

Для москвичей и гостей столицы подготовлен широкий выбор мероприятий на свежем воздухе и в культурных и спортивных учреждениях. Зимняя атмосфера охватила весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект гармонично вписались крупнейшие фестивали столицы, такие как "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", "Город света", "Снег и лед в Москве" и многие другие. Подробную информацию о проекте и зимних мероприятиях можно найти в специальном разделе на сайте mos.ru.

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2025, 12:33
Фото: mskagency.ru
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