Российский производитель БАДов NL International выиграл суд по защите репутации

Одна из крупнейших российских сетевых компаний NL International, производственная база которой располагается в Новосибирске, подала в суд и выиграла дело против блогера, неоднократно публиковавшего негативную информацию о компании и качестве ее продукции. Суд счел данную информацию недостоверной.





В суде компания смогла доказать, что является ответственным разработчиком и производителем БАДов и другой продукции для здорового образа жизни. Компания представила информацию, что производство сертифицировано по международным стандартам ISO, GMP и даже соответствует требованиям Халяль. А разработкой продуктов занимается собственная R&D лаборатория – резидент новосибирского Биотехнопарка.



В итоге Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где рассматривался иск NL, принял решение «признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, распространенные блогером», а также обязал его публично их опровергнуть и выплатить в качестве компенсации 100 000 рублей. И кроме того, покрыть все судебные издержки.

Это не первый случай, когда российская сетевая компания отстаивает свою репутацию в суде. В 2020 году компания NL уже выигрывала подобный процесс сразу против десятка блогеров.

По итогам первого квартала 2024 года NL International зафиксировала рост доходов на 31% по сравнению с предыдущим годом. В компании объясняют этот рост увеличением интереса к продукции, ориентированной на здоровый образ жизни, а также переходом клиентов от зарубежных брендов, покинувших российский рынок. Для удовлетворения увеличивающегося спроса NL расширила продуктовую линейку: в 2023 году было представлено 86 новых товаров. Кроме того, началось строительство нового производственного комплекса для флагманских направлений — БАД и функционального питания.