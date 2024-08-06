Московские НКО приглашают горожан на мастер-классы и благотворительные ярмарки

Москвичи и гости столицы могут не только приобрести оригинальные сувениры и подарки, но и поучаствовать в интересных творческих мастер-классах, а также поддержать социально значимые инициативы некоммерческих организаций Москвы.

Московские некоммерческие организации приглашают жителей и гостей столицы принять участие в разнообразных мастер-классах, которые они проводят в рамках городских фестивалей. Так, в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" и форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" горожане могут посетить увлекательные творческие занятия от представителей благотворительных фондов и общественных объединений.

На благотворительном маркете форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который проходит на Тверском бульваре, свою продукцию представляют более 50 некоммерческих организаций столицы. Посетители могут приобрести авторские украшения, керамическую посуду, текстиль, свечи и другие сувениры ручной работы. Все вырученные от продаж средства будут направлены на благотворительность.

Среди участников благотворительной ярмарки – фонд "Время детства", предлагающий вязаные игрушки, украшения для волос, деревянные медальоны и подставки, саше с лавандой, фирменные сумки и свитшоты. Собранные средства планируется направить на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Фонд "Движение вверх" привез обложки для паспортов с рисунками своих подопечных – ребят с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а "Творческое объединение "Круг" – керамическую посуду, созданную людьми с нарушениями зрения и слуха.

Кроме того, на ярмарке можно найти продукцию зоозащитных организаций – фондов "Собаки, которые любят", "Котоспас", "Вирта", "Динго" и других.

Присоединиться к мастер-классам, организованным столичными НКО, можно в пространствах "Города неравнодушных" во всех районах Москвы. Здесь запланированы, например, занятие по рисункам на одежде от фонда "Вместе" и мастер-класс по 3D-моделированию для детей от "Академии ТОП". 17 августа Центр развития социально-инновационных проектов в области построения коммуникативных связей в мегаполисе предлагает сделать значки из переработанного пластика.