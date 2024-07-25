В Подмосковье определят лучшего российского производителя сыра

На фестивале будут представлены сыры из разных видов молока.

На "Сырном чемпионате России – 2024", который состоится в подмосковной деревне Дубровское 4 августа в рамках Гастрономического фестиваля, международное жюри выберет лучший продукт, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Чемпионат проведут при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и региональной программы "Лето в Подмосковье".

Среди членов жюри будут эксперты из Беларуси, Швейцарии, Франции и других стран Европы. В фестивале поучаствуют около 300 фермеров из 50 регионов России – Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, Кубани и других.

Также на фестивале представят около 20 виноделен и предприятий народных художественных промыслов. В Подмосковье приедут и представители Беларуси.

На фестивале можно будет попробовать сыры из коровьего, овечьего и козьего молока, грибы, ягоды, мед.

Для детей будут работать батутный городок, мини-фермы, мастер-классы по росписи игрушек.