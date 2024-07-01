Фестиваль "День молодежи" продолжится в Москве в воскресенье

Кушанашвили смертельно болен Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Понедельник 1 июля

12:31Фестиваль "День молодежи" продолжится в Москве в воскресенье 12:07Тест для любителей лакомств из СССР: как много вы помните о советском мороженом? 10:30Эксперт призвал допустившего серьезную ошибку Киркорова срочно спасать руки 10:14"Плакали и причитали": Бледанс объяснила решение оставить "солнечного" ребенка 09:00"По-прежнему любит": Рудковская сделала заявление о возвращении Алсу к мужу 08:35Украинские нацисты с криками "Подельник Путина!" сорвали съемки Панкратова-Черного 06:45"Его нет, ему вообще это не надо!": Кудрявцева публично отчитала мужа 03:20"Все окровавлено": Шатунов нарочно наносил себе увечья незадолго до смерти 00:04"Идите вы все!": Киркоров вышел из себя на красной дорожке 20:51Сыгравшая пышную свадьбу Федункив о зверском поведении мужа: Переломаны ребра 18:46Тест о жизни в СССР: что вы помните о любимой советской газировке? 16:14Не только Алсу: о каких еще бракоразводных процессах звезд говорила вся страна? 14:09Эти звезды Голливуда не смогли окончить школу: 7 удивительных историй 12:33Настоящие замки: эти 5 роскошных домов российских звезд способны впечатлить любого 10:12Тест: угадайте название советского фильма по актерам в очках 06:32Тернистый путь: эти знаменитые актеры из СССР пробовали покорить Голливуд 18:17Тест: угадайте советский фильм по прическе легендарных актрис из СССР 16:25Эти звезды Голливуда помешаны на здоровом образе жизни 12:08Ярко взлетела и внезапно исчезла: что известно о самой загадочной актрисе СССР 10:17Тест: жившие в СССР легко вспомнят названия этих предметов советской мебели 06:32СМИ: Борющаяся с раком Кейт Миддлтон появится на публике уже в июле 03:26Молодая жена Гарика Харламова очаровала россиян фигурой в купальнике 00:05Главные бьюти-лайфхаки одной из главных актрис современности Зендаи 22:24"Могли его потерять": тяжелобольного Кушанашвили спасают на деньги Басков и Павлиашвили 22:12Тест на знание самых странных вещей из СССР: помните ли вы, зачем они были нужны? 21:38В Москве на Манежной площади открылись Дни культуры ОАЭ 20:34Так зовет полярный круг: Нарьян-Мар – путешествие в снежную зарю 17:41Подавшая на развод Алсу сделала заявление о восстановлении отношений с мужем 16:31Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков? 16:18Панкратову-Черному стало плохо прямо во время юбилейного вечера: вызвали скорую 13:48"Что это за кошмар?!": Киркоров наорал на известную певицу из-за ее обмана 12:44Вырезали половину желудка: Отар Кушанашвили смертельно болен 11:39Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи 11:24Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода 10:25[ТЕСТ] угадайте фильм СССР по описанию эпизода на иностранном языке 09:56"Маникюр не делаю и стригусь сама": как живет звезда "Брата-2" Дарья Юргенс 08:59"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем 08:52Жена опозорившегося Тимберлейка совершила неожиданный поступок 06:05"Табор уходит в небо", а любовь остается: две музы Эмиля Лотяну 03:28Триумф одного шедевра: почему "Ирония судьбы" не стареет с годами 00:02Последний бастион любви: уроки Матери Терезы в эпоху глобальных потрясений 22:14Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым 21:28Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино 21:17Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением 20:25"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем 19:55Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии 19:20"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова 18:29Беременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация 18:23"Обалдеть!": представивший любимую Ревва сыграл свадьбу в преддверии 50-летия 17:44Принц Гарри сделал откровенное заявление в разговоре о гибели матери
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Фестиваль "День молодежи" продолжится в Москве в воскресенье

Фестиваль "День молодежи" продолжится в Москве в воскресенье
69

Второй день фестиваля "День молодежи" обещает быть насыщенным и увлекательным для всех жителей Москвы. События начнутся с утра и продлятся до позднего вечера, предлагая разнообразные мероприятия для всех возрастов и интересов.

С самого начала дня на главной сцене фестиваля начнется массовая зарядка, которая поможет гостям разогреться перед активным днем. После этого на сцене выступят молодые исполнители с яркими треками, чтобы поднять настроение и создать праздничную атмосферу.

Основные павильоны фестиваля соответствуют восьми тематическим направлениям, предлагая гостям уникальные возможности поучаствовать в различных мероприятиях. Например, в павильоне "Вместе с Родиной" будут проводиться диалоги с интересными героями, где они поделятся своим опытом и знаниями. В "Вместе с карьерой" можно получить карьерные консультации и участвовать в интерактивных квестах на тему трудоустройства.

Для любителей спорта и активного отдыха предусмотрены соревнования по паркуру, брейкингу и воркауту в пространстве "Вместе со спортом". Открытые мастер-классы по этим видам спорта позволят всем желающим попробовать свои силы и насладиться активным времяпрепровождением.

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

Фестиваль также приглашает гостей окунуться в мир творчества и самовыражения. Молодые художники помогут создать уникальное граффити на инсталляции "Граффити-двери", а каждый сможет увидеть себя в будущем на арт-объекте "Молодежь Москвы на высоте".

В течение дня будут проходить различные мероприятия, включая танцевальные флешмобы, выступления лауреатов конкурсов, диалоги с интересными людьми, а также награждение участников конкурсов и проектов. Фестиваль завершится встречей с актерами и съемочной группой фильма "Подольские курсанты" и кинопросмотром на малой сцене.

День молодежи в Москве обещает быть ярким и запоминающимся для всех его участников. Это отличная возможность не только провести время весело и интересно, но и обогатиться новыми знаниями, навыками и впечатлениями. Все желающие смогут найти для себя что-то увлекательное и полезное на этом уникальном фестивале, посвященном молодежи и ее потенциалу.

Подпишись в Telegram

1 июля 2024, 12:31
Фото: О. Сосницкий / Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

В Москве на Манежной площади открылись Дни культуры ОАЭ

В Москве на Манежной площади открылись Дни культуры ОАЭ
В самом центре российской столицы проходят Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Это мероприятие продлится до 2 июля и подарит москвичам и гостям города уникальную возможность погрузиться в богатую и многогранную культуру. На церемонии открытия прозвучали гимны двух стран, ознаменовав начало культурного обмена.

"Лето в Москве": бесплатные площадки помогают молодым организаторам

"Лето в Москве": бесплатные площадки помогают молодым организаторам
Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит в российской столице уже целый месяц. Фестиваль "Лето в Москве.

Эксперты Национального объединения строителей поддержали изменения в законодательстве об объектах культурного наследия

Эксперты Национального объединения строителей поддержали изменения в законодательстве об объектах культурного наследия
Экспертный совет Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) пришел к положительному заключению о необходимости внесения поправок в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга

"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга
Любой желающий может найти себе занятие, которое полностью отвечает его интересам. Эксперт рассказал, какие возможности открывает фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Для москвичей – участников фестиваля открывается большое количество возможностей для организации активного досуга.

Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
В первой декаде июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о формировании нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Он служит реализации национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" – в ближайшие годы России предстоит масштабное строительство всех видов инфраструктуры, нового и расселение аварийного жилья, дорог и обширная модернизация жилищно-коммунального хозяйства. "Президент [России Владимир Путин] особо подчеркивал, что все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей, в числе которых "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Выбор читателей

29/06СбтТест: угадайте советский фильм по прическе легендарных актрис из СССР 30/06ВскТест: угадайте название советского фильма по актерам в очках 30/06ВскТест о жизни в СССР: что вы помните о любимой советской газировке? 30/06ВскСыгравшая пышную свадьбу Федункив о зверском поведении мужа: Переломаны ребра 30/06ВскНастоящие замки: эти 5 роскошных домов российских звезд способны впечатлить любого 29/06СбтЭти звезды Голливуда помешаны на здоровом образе жизни