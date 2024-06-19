Собянин обратился к москвичам с просьбой из-за экстремальных погодных условий

20 июня в российской столице ожидаются опасные природные явления. Мэр Москвы разместил объявление в Telegram.

Сергей Собянин сделал информационную публикацию для жителей столицы в связи с надвигающейся непогодой. Синоптики предупредили, что в четверг, 20 июня, стихийные силы природы проявят себя чрезвычайным образом.

В своем Telegram-канале мэр сообщил об экстремальных погодных условиях, ожидаемых в столице в ближайшее время. Сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 18-23 м/с. прогнозируются почти весь день, ориентировочно — с 3:00 до 22:00 мск.

Особое внимание градоначальник уделил временному промежутку с 12 до 17 часов. В этот период, по его словам, существует повышенный риск возникновения смерчей.



В связи с ситуацией мэр призывает горожан соблюдать правила безопасности. "Прошу вас быть внимательными и аккуратными, по возможности не находиться на улице. Берегите себя", – обратился c просьбой Сергей Собянин.

Столичные службы контролируют состояние окружающей среды для оперативного решения возможных проблем ввиду поступивших новостей о погоде. Жителям и гостям столицы рекомендуется следить за информацией, ориентируясь на официальные источники, и соблюдать все необходимые меры предосторожности.