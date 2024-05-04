Губернатор Подмосковья рассказал о дальнейшем благоустройстве Дмитрова

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Суббота 4 мая

16:3895 лет назад родилась Одри Хепберн: вспоминаем, в чем была уникальность культовой актрисы 12:06Страстная суббота 4 мая: какие традиции и приметы есть накануне Пасхи 10:05Лучшие способы путешествовать с ограниченным бюджетом 06:17Исчезновению Бритни Спирс на фоне слухов о банкротстве найдено объяснение 03:10Сила в наших руках: мудрый совет Одри Хепберн ждет применения 00:21Наталья Варлей поделилась любимым простым рецептом монастырского кулича к Пасхе 20:3862-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 20:05Bestune T77: китайский кроссовер с немецким привкусом 19:05Николай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 18:31Адвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 16:51Узнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой 15:50Попавшая на больничную койку Виктория Боня назвала срок своей жизни 14:56Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов 14:15Тест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 13:54Куда сходить в Москве: афиша с 5 по 15 мая 13:33Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения 10:53"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем 09:23Конкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается 06:0139 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам 03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Губернатор Подмосковья рассказал о дальнейшем благоустройстве Дмитрова

Губернатор Подмосковья рассказал о дальнейшем благоустройстве Дмитрова
245

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел завершение первого этапа благоустройства Советской площади в Дмитровском городском округе.

Он также обсудил с жителями планы по обновлению Сквера генерала Кузнецова и началу работ в Некрасовском сквере в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

«Мы завершили I этап благоустройства Советской площади. В следующем году приступим ко II этапу. И местную достопримечательность, вал, тоже облагородим – это наше культурное наследие», – отметил Воробьев.

Местные жители высоко оценили изменения на площади. Они отметили, что теперь стало удобнее гулять в центре и проводить время на свежем воздухе, следует из сообщения пресс-службы подмосковного правительства.

Отмечается, что уже в этом году в Дмитровском городском округе приведут в порядок Сквер генерала Кузнецова в Яхроме, который стал победителем Всероссийского голосования за территории благоустройства.

На этой территории планируется установка новой детской игровой площадки, декоративных объектов, площадки для воркаута и мест отдыха.

Кроме того, в ближайшие два года в Дмитрове благоустроят Некрасовский сквер. А в парке «Березовая роща» заменят инженерное оборудование фонтана и обновят прилегающую территорию.

Напомним, что работы по благоустройству Дмитрова проходят по национальному проекту «Жилье и городская среда», призванному повысить уровень комфорта жителей Московской области.

ДНИ в Telegram

4 мая 2024, 17:31
Дни.ру✓ Надежный источник

Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов

Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов
Москва продолжает стремительное развитие спортивной инфраструктуры. Только за первые три месяца 2024 года появилось четыре современных объекта, которые оснащены всем необходимым для комфортных занятий и проведения мероприятий. Так, в столице появились: ледовая арена в Щербинке, спортивно-оздоровительный комплекс "Раменки", универсальный зал "Дружба" и обновленный дворец тенниса "Лужники".

Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения
Цифровизация здравоохранения в Москве направлена на улучшение условий работы врачей и повышение комфорта пациентов. Благодаря умным технологиям, столичное здравоохранение становится более доступным и удобным для всех. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в официальном аккаунте в Telegram о пополнении Московской цифровой библиотеки.

Предпринимательница Дина Гибсон получила премию "Лучшие таланты"

Предпринимательница Дина Гибсон получила премию "Лучшие таланты"
Победу в номинации “Лучший детский проект” петербурженке принес ее авторский проект парка для детей и взрослых "Волшебная Миля". Развлекательно-познавательный комплекс посвящён не только приключениям в разных странах, но и географии и истории. Создателя проекта Дину Гибсон отметили среди талантливых бизнесменов России 29 марта на Торжественной церемонии награждения III всероссийской премии “Лучшие Таланты” в Торгово-промышленной палате Петербурга.

Губернатор Подмосковья в Черноголовке поздравил ветерана труда с юбилеем

Губернатор Подмосковья в Черноголовке поздравил ветерана труда с юбилеем
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Черноголовке поздравил ветерана труда Людмилу Ермолову с 85-летним юбилеем, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. «От всего сердца хочу поздравить Вас с днём рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь – только здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев поздравил пожилых жителей Черноголовки с Праздником Весны и Труда

Андрей Воробьев поздравил пожилых жителей Черноголовки с Праздником Весны и Труда
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пансионат для пожилых людей в Черноголовке. «Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет.

Выбор читателей

03/05ПтнТест для знатоков кино СССР: cможете набрать 7 правильных ответов? 03/05Птн62-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве 03/05ПтнКонкин готов простить сына при 1 условии: Семейная драма продолжается 03/05ПтнАдвокат Ефремова назвал смертельное заболевание единственным шансом актера на УДО 03/05ПтнНиколай Носков госпитализирован в Москве из-за обострения пневмонии 03/05ПтнУзнавшая о беде Кудрявцева молит о помощи для Волочковой