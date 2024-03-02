В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

Система справилась с высокой нагрузкой.

В тестовом голосовании в Москве накануне выборов президента приняли участие 716 тысяч человек. На протяжени процедуры систему подвергали беспрецедентно высокой нагрузке и кибератакам, сообщается на сайте столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"В первые же минуты система столкнулась со сверхвысоким трафиком, когда одновременно проголосовать пытались десятки тысяч человек, а также подверглась массированным, многопрофильным кибератакам, которые длились до окончания тестирования", – рассказал глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, все атаки отражены, система справилась с высокой нагрузкой. Проголосовать смог каждый избиратель, подчеркнул Костырко.

В период наиболее высокой нагрузки система электронного голосования и некоторые разделы сайта mos.ru функционировали в режиме электронной очереди. Это позволило равномерно распределить нагрузку и дать возможность проголосовать каждому.

Во время тестового голосования москвичи ответили на вопрос: "Нужно ли вырубать тополя в Москве, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Утвердительный ответ лидировал с небольшим отрывом.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-выборах нужна постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru.