Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Надзорное ведомство напомнило об ответственности за участие в незаконных мероприятиях.

Прокуратура Москвы прокомментировала распространяющиеся в Сети призывы принять участие в несогласованной акции в центре столицы. Надзорное ведомство предостерегло горожан от участия в подобных мероприятиях.

"Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", – говорится в сообщении.

Прокуратура напомнила, что за организацию и проведение таких мероприятий, а также призывы к участию в них предусмотрена ответственность по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до административного ареста.