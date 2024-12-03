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Вторник 3 декабря

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Простор и больше ярусов: малайская медведица переехала в новый вольер

Простор и больше ярусов: малайская медведица переехала в новый вольер
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В Московском зоопарке произошло радостное событие: малайская медвежонка переехала в новое, неэкспозиционное помещение своего вольера. Об этом сообщили в телеграм-канале зоосада. Это решение стало важным шагом в жизни маленькой медведицы, которая теперь будет иметь возможность отдыхать и развиваться в комфортных условиях.

Как пояснили сотрудники зоопарка, новое помещение не будет доступно для посетителей, так как оно предназначено исключительно для отдыха животного и работы специалистов с ним. Здесь медвежонок сможет лучше адаптироваться к своему окружению и получать необходимую заботу. Важно отметить, что это пространство было специально спроектировано с учетом потребностей медведицы, чтобы обеспечить ей больше места для игр и активного времяпрепровождения.

В новом вольере созданы условия, способствующие развитию навыков лазания: добавлена ярусность, что позволяет медвежонку практиковаться и укреплять свои физические способности.

"Мы постепенно знакомили нашу малышку с новым пространством, сначала проводя там несколько часов, а затем увеличивая время пребывания", — рассказал Денис Кочатов, ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие".

При первом знакомстве с помещением медвежонок проявила осторожность, внимательно изучая новое окружение. Однако быстро освоившись, она начала активно исследовать все уголки комнаты и играть с игрушками, которые переехали вместе с ней из игровой зоны. Новые конструкции для лазания оказались более сложными, поэтому сотрудники зоопарка позаботились о безопасности медвежонка, постелив мягкие одеяла на пол и обеспечив страховку во время ее первых попыток покорить новые высоты.

Сотрудники зоопарка отмечают, что медведица гармонично развивается и радует их своей сообразительностью. Этот переход в новое пространство стал важным этапом в ее жизни, который откроет перед ней новые возможности для игры и обучения. В Московском зоопарке продолжают следить за ее развитием и обеспечивать все необходимые условия для комфортной жизни маленького обитателя.

Скоро в Московском зоопарке появятся еще два малайских медвежонка — самка и самец. Клички для новых жильцов выберут участники проекта "Активный гражданин". Это событие обещает стать еще одной вехой в развитии зоопарка и привлечь внимание любителей животных к этому удивительному виду.

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3 декабря 2024, 18:19
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
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