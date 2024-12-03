Игра-путешествие по русским сказкам пройдет в Петровском путевом дворце

Дети и взрослые получат возможность насладиться рождественскими песнопениями XVII века, поучаствовать в подвижных играх и мастер-классах, а также увидеть спектакль.

С 23 декабря по 8 января в Петровском путевом дворце состоится первая масштабная новогодняя интерактивная игра-путешествие для всей семьи, основанная на русских сказках в стиле иллюстраций Ивана Билибина. Посетители смогут оценить стрельчатые окна и декор купола Круглого зала дворца, а также услышать рождественские песнопения XVII века, исполненные под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов.

Программа включает разнообразные активные игры и творческие мастер-классы, доступные для участников всех возрастов: малышей, родителей и пожилых людей. Гостям представится возможность встретить необычного Деда Мороза, который играет на свирели.

Заместитель управляющего делами Мэра и Правительства Москвы Антон Михеев отметил, что Петровский путевой дворец имеет богатую историю, связанную с российскими императорами, советскими летчиками, Наполеоном и Лермонтовым. Он также был местом расположения корпусов Военно-воздушной академии и госпиталя. Впервые в истории этого памятника двери дворца откроются для гостей города и местных жителей, желающих отметить Новый год всей семьей.

Автор концепции праздника Валерия Ковальзон подчеркнула, что программа создана таким образом, чтобы гости могли оценить как сам архитектурный ансамбль, так и звучание старинной русской музыки под его сводами. Для оформления использовались мотивы работ Ивана Билибина. В одной из гостиных посетители смогут поиграть в бирюльки, а в зоне "Бранное поле" папы с сыновьями поучаствуют в турнире с использованием безопасных мечей. Мамы с дочерьми займутся созданием и украшением кокошников. Также на празднике будут организованы деревянные горки и снежки для активного отдыха. Завершит мероприятие постановка сказки Александра Пушкина "Золотой петушок".

Валерия Ковальзон добавила, что Новый год — это время, проводимое в кругу семьи, и организаторы рады предоставить возможность культурного и теплого семейного досуга в стенах Петровского путевого дворца. Во дворе дворца развернется ярмарка проекта "Зима в Москве". Внутри дворца создадут новогоднюю атмосферу с елками и тематическими украшениями.

Музыкальная программа подготовлена коллективом "Сирин" под руководством фольклориста Андрея Котова и ансамблем старинной музыки "Узорика", исполняющим редкие духовные русские мелодии XVI–XVIII веков.

Проект "Зима в Москве" является главным событием сезона, объединяя все столичные развлечения с 1 декабря по 28 февраля. Жители и туристы могут окунуться в зимние традиции, попробовать чай с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посетить ледовые шоу и подарить тепло тем, кто нуждается в помощи. Всего планируется открыть свыше 1900 площадок, включая такие известные мероприятия, как "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", "Город света", "Снег и лед в Москве" и другие.