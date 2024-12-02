Андрей Воробьев: в Подмосковье построят 5 питающих центров в 2026–2027 годах

В Московской области до конца 2027 года планируется построить пять питающих центров в рамках программы повышения надежности электроснабжения региона. Новые подстанции появятся в Чехове, Раменском, Домодедове, Одинцове и Дубне, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



«Наша задача, чтобы инвестиционная программа коснулась каждого СНТ, каждого малого или большого населенного пункта», – обосновал Воробьев.



Так, в Чехове, Раменском и Домодедове в 2026 году будут введены новые подстанции 220 кВ каждая. В одинцовском селе Ромашково станцию такой же мощности возведут в 2027 году. Подстанцию 110 кВ в 2027 году также построят в Дубне.

На 2026–2027 годы запланировано инвестировать 167 млрд рублей в модернизацию сетей Подмосковья. Продолжится создание кольцевой распределительной сети в Чехове, Раменском и Солнечногорске. В 2025 году консолидированные сети появятся еще в шести муниципалитетах, включая Балашиху, Воскресенск и Мытищи.

В регионе также активно реализуются ремонтные работы. В 2024 году было обновлено 1,5 тыс. км линий электропередачи, расчистили 6,5 тыс. га трасс и модернизировали 2,6 тыс. трансформаторных подстанций.

В 2024 году в Подмосковье завершили комплексную реконструкцию подстанций «Фруктовая» и «Бегичево» в Чехове. Сообщается, что это улучшило энергоснабжение для более чем 25 тыс. жителей округа.

Наконец, для повышения оперативности устранения аварий Подмосковье приобрело 80 передвижных электростанций и четыре мобильные подстанции 110 кВ, которые уже вводятся в эксплуатацию.