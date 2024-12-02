Российские атомщики ознакомили белорусских коллег с технологиями захоронения РАО

В рамках подготовки к строительству пункта захоронения радиоактивных отходов (РАО) в Беларуси, делегация Госатомнадзора Республики посетила площадку будущего объекта в Озерске. Это мероприятие стало важным этапом стажировки белорусских специалистов в области обращения с радиоактивными отходами.

В ходе визита им были продемонстрированы ключевые элементы проекта, включая ход строительства приповерхностного пункта финальной изоляции РАО 3 и 4 классов "Озерский", а также инженерную инфраструктуру и модули для захоронения отходов. Пункты финальной изоляции предназначены для хранения особо опасных отходов с высокой радиационной активностью.

Эти специализированные хранилища обеспечивают безопасное хранение РАО различных классов и видов на протяжении многих лет, вплоть до полного распада их радионуклидов. Перспективный объект в Озерске рассчитан на 225 тысяч кубометров твердых отходов и строится в санитарно-защитной зоне производственного объединения "Маяк", которое является крупнейшим предприятием "Росатома" по переработке высокоактивных радиоактивных отходов.

Руководитель Национального оператора по обращению с РАО Сергей Дерябин отметил, что Россия обладает уникальным опытом в этой сфере. Инновационные технологии позволяют не только эффективно перерабатывать, но и безопасно хранить радиоактивные отходы, что существенно снижает экологические риски. Это знание и опыт будут полезны белорусским коллегам в их стремлении создать аналогичный пункт захоронения.

В октябре на форуме Energy Expo-2024 в Минске представители "Росатома" объявили о намерении развивать сотрудничество с белорусскими специалистами в области обращения с радиоактивными отходами. В рамках этого сотрудничества компания АО "ТВЭЛ" начала детальную оценку объемов РАО в Беларуси, что позволит более точно планировать будущие шаги.

Обращение с радиоактивными отходами является одним из приоритетных направлений работы "Росатома". Эффективное управление полным жизненным циклом объектов атомной энергетики — это стратегическая задача, направленная на обеспечение устойчивого развития энергетики и минимизацию экологической нагрузки. Создание инфраструктуры для захоронения опасных отходов также играет важную роль в повышении экологической безопасности страны, что делает такие инициативы особенно актуальными в современном мире.