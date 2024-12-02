Российскую молодежь привлекут к созданию "зеленой энергетики"

В России был анонсирован запуск международной молодежной платформы, посвященной атомному будущему и зеленым технологиям. Это событие стало важным шагом в рамках Климатической конференции ООН COP29, проходящей в Азербайджане.

Платформа, инициированная "Росатомом", призвана стать площадкой для обмена знаниями и идеями, касающимися устойчивого развития и экологии. Основная цель проекта — вовлечение молодежи в решение актуальных задач, связанных с переходом к «зеленым» технологиям и ответственным отношением к окружающей среде.

Заместитель генерального директора «Росатома» по персоналу Татьяна Терентьева подчеркнула важность создания этой платформы. "Мы создадим пространство, где каждый сможет делиться своими знаниями, идеями и мечтами, находить единомышленников и выступать в роли наставника для будущих поколений", — заявила она. Эта инициатива направлена на то, чтобы молодежь смогла активно участвовать в формировании устойчивого будущего, ведь именно от них зависит, каким будет мир завтра.

Переход к "зеленым" технологиям требует не только технических решений, но и социальной трансформации. Важным аспектом этого процесса является гуманитарное переориентирование, которое может стать главной темой следующей Климатической конференции ООН, запланированной в Бразилии. При этом особое внимание будет уделено интересам коренных народов и жителей удаленных регионов, которые наиболее уязвимы к климатическим изменениям.

Татьяна Терентьева отметила, что молодежь является основным бенефициаром устойчивого развития. Их вовлечение в процесс проектирования «зеленого будущего» является ключевым этапом. "Молодые люди скоро будут нести ответственность за судьбы своих стран и всего мира. Мы уверены, что они готовы стать лидерами. На примере опытных основателей отрасли и современного поколения мы видим, что молодежь способна решать самые сложные задачи", — заключила она.

Создание международной молодежной платформы атомного будущего открывает новые горизонты для активного участия молодежи в экологических инициативах. Это важный шаг к формированию ответственного подхода к вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды. Молодежь, обладая свежими идеями и энергией, может внести значительный вклад в создание более устойчивого и безопасного мира для будущих поколений.