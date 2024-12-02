В Мурманской области завершен вывоз отработанного ядерного топлива

С береговой технической базы ВМФ России в ЗАТО г. Островной (поселок Гремиха) была вывезена последняя партия отработавшего ядерного топлива. Это одиннадцатый комплект отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора на жидкометаллическом теплоносителе, который был разобран и отправлен на переработку.



Процесс разборки и вывоза всех ОВЧ занял более десяти лет. Специальная технология, разработанная на производственном объединении "Маяк", позволяет полностью перерабатывать разобранные кассеты с уран-бериллиевым топливом от атомных подводных лодок (АПЛ), использующих жидкометаллический теплоноситель.

Одиннадцатый комплект ОВЧ был частью стенда-прототипа реакторной установки ОК-550КМ для атомных подводных лодок, который был доставлен в Гремиху в 2017 году с соблюдением всех норм безопасности.



Василий Тинин, директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов госкорпорации "Росатом", отметил, что специалисты "Росатома" успешно решили сложную задачу ликвидации отработавшего уран-бериллиевого топлива – одного из самых трудных в переработке видов ОЯТ с обогащением свыше 90 %, представляющего серьезную угрозу для человека и экосистемы Северо-запада России.

"Впервые в мире продемонстрирована технология разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировка и переработка. Успешное завершение проекта по вывозу ОЯТ из Гремихи означает, что на сегодня в российской части Баренцева моря останется только одно хранилище отработавшего ядерного топлива – в Губе Андреева, откуда уже вывезено больше половины ОЯТ, а полностью работы по вывозу планируется завершить к концу нынешнего десятилетия", – отметил Тинин.

Для справки

База атомных подводных лодок в Гремихе, созданная в 1958 году, была единственной в СССР и России с инфраструктурой для эксплуатации ядерных реакторов АПЛ на жидком металле. Эти установки были компактнее и маневреннее, чем лодки с водо-водяными реакторами. Однако к 2000 году, когда база передавалась от Минобороны в ведение Минатома, ее инфраструктура утратила соответствие современным требованиям безопасности.

Госкорпорация "Росатом" занимается ликвидацией ядерного наследия ВМФ в рамках программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", очищая акватории Арктики и Дальнего Востока. С 2002 по 2023 год в Мурманской области объем накопленного отработавшего ядерного топлива сократился более чем вдвое, а с Дальнего Востока все ОЯТ было вывезено.

"Росатом" комплексно подходит к ликвидации ядерного наследия, участвуя в двух федеральных программах по обеспечению ядерной безопасности. В результате работы более 220 предприятий атомной отрасли из 30 регионов страны было выведено из эксплуатации около 100 объектов и реабилитировано более трех миллионов квадратных метров загрязненных территорий.