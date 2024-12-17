Военный комиссар Москвы сообщил о досрочном окончании осеннего призыва

План по количеству призывников в этом сезоне полностью выполнен.

Осенний призыв в Москве завершился досрочно, на две недели раньше запланированного срока. Причиной стало активное участие и патриотизм молодых людей, сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев.

Он отметил, что подобные досрочные окончания призывной кампании происходят нечасто и свидетельствуют о растущем интересе молодёжи к военной службе. Все больше призывников рассматривают ее как возможность для личного роста и развития.

"Молодые люди в Москве все чаще стали осознавать важность прохождения военной службы", – сказал Локтев.

Успешное завершение призыва стало возможным благодаря дополнительным информационным мероприятиям и эффективной организации процесса. Это позволило полностью выполнить план по набору призывников.

Набор на военную службу по контракту в Москве продолжается. В связи с большим количеством желающих, было принято решение перепрофилировать соседнее здание для оформления документов. Теперь призывники и контрактники будут обслуживаться в разных местах: на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 5 и ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1 соответственно.