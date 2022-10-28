Призванных осенью солдат-срочников не будут привлекать к участию в СВО

В России 1 ноября начнется плановый осенний призыв на военную службу. Молодые люди, а также их родные и близкие могут быть спокойны: на специальную военную операцию срочников не отправят.

Осенний призыв продлится до конца декабря. На срочную службу планируется привлечь 120 тысяч человек. Это меньше, чем во время прошлых кампаний: так, весной 2022 года и осенью 2021-го призвали 134,5 и 127,5 тысячи человек соответственно.

Осенний призыв не имеет отношения к завершенной в Москве 17 октября частичной мобилизации и специальной военной операции.

"Солдат-срочников, которых призовут в рамках осенней призывной кампании, не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Об этом уже не раз заявляли президент, министр обороны и в Генштабе. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на полигоны по территории России, исключая зону СВО", – сообщает телеграм-канал "Военком на линии".

Военное положение в ряде регионов также не предусматривает отправку срочников в зону СВО. Тех, у кого срок службы истекает или истек, в установленные сроки уволят и отправят домой.

В Москве на повестках будет стоять отметка, что гражданин отправляется в войска по случаю срочного призыва. По закону документ выдается лично, а призывник должен расписаться в получении. Другие формы вручения повесток не предусмотрены.

Призванных осенью срочников будут стараться направить в части в том же регионе, где они проживают. "Исключения касаются ВМФ, кроме подводного флота, где все моряки являются контрактниками, частей РВСН и ряда других", – рассказал бывший военком Савеловского района Москвы полковник запаса Сергей Моисеев.





Осеннему призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете, а также не имеющие отсрочек. Для сравнения: частичной мобилизации подлежат мужчины самого разного возраста, которые отслужили в армии и имеют востребованную военно-учетную специальность.

Отсрочка от осеннего призыва на срочную службу предоставляется студентам, аспирантам, кандидатам и докторам наук, учителям, отдельные категории IT-специалистов. Также гражданин не попадет войска, если ему не позволяет состояние здоровья или определенные семейные обстоятельства.

В начале октября Минобороны запустило горячую линию для призывников: +7 495 498-96-96, +7 495 498-96-97, +7(495) 498-96-98. Она работает по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.