8 ноября прошел форум "Культура. Традиции. Наследие"

На первом российском форуме "Культура. Традиции. Наследие" решили создать международную ассоциацию "Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства", призванную продвигать народное искусство на мировой арене.

Форум прошел 8 ноября и объединил представителей народных художественных промыслов, культурных деятелей и предпринимателей. Его организатором стал Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Союза женщин России, Высшей школы народных искусств и других организаций. Мероприятие нацелено на популяризацию российской культуры и сохранение традиций как важной части национальной идентичности.



«Наш форум — это площадка для обсуждения важных вопросов культурного наследия. Мы надеемся, что форум станет драйвером преобразований и поможет интегрировать элементы народных промыслов в повседневную жизнь каждой семьи», — отметила председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

Форум собрал множество почетных гостей, в том числе председателя Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президента благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерину Богдасарову. Она подчеркнула важность народных художественных промыслов как источника культурного кода России: «Народные промыслы — это не просто часть нашего культурного наследия, но и объединяющая сила, которая должна стать трендом», – заявила Богдасарова.

На форуме также состоялась выставка, где были представлены более 200 экспонатов народных промыслов. Там же была показана коллекция одежды, созданная выпускниками Высшей школы народных искусств, где использовались традиционные техники вышивки и кружевоплетения.

Форум завершился подписанием меморандума о сотрудничестве между Союзом промышленников и Национальным центром исторической памяти, а также провозглашением международной ассоциации «Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства».