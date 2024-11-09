8 ноября прошел форум "Культура. Традиции. Наследие"

Киркоров потряс содержимым дорогой сумочки Тесты Психолог объяснила тягу Бони к опасным развлечениям Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героиниТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразеТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи?Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи? Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы?

Лента новостей

Суббота 9 ноября

12:06Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма "Кин-дза-дза" 10:06Мал да удал: эти российские звезды достигли успеха даже с крайне скромным ростом 06:31Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов 03:22Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре 02:5075-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев 00:04Дакота осталась разочарована результатом пластической операции: Зачем я это сделала? 16:23Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке 15:36Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков 14:28ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные" 13:05Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии "Батя 2. Дед" 12:16Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно 11:16Известный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак 10:55ТЕСТ к юбилею перестроечного кинохита "Интердевочка": вспомните цитаты и героев 06:41Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность 03:28Принца Уильяма во время рабочего визита встретили в штыки и призвали покинуть страну 00:3889 лет назад родился Ален Делон: как артист перевоплощениями на экране попал в нерв XX века 18:05Тест по кулинарии: какое блюдо готовят из этих ингредиентов? 17:27Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды 16:12Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками 15:22С треском провалившаяся Решетова терпит миллионные убытки после скандала с Алсу 13:17Тест на внимательность: чего не хватает на кадрах из этих советских фильмов? 12:32Прилучный попал в песчаную бурю во время съемок фильма "Мажор в Дубае" 11:30Миллион на себе: Киркоров потряс содержимым дорогой дизайнерской сумочки 11:07Собчак и Бородина после длительных разборок и склок встретились лицом к лицу 10:04Лорак ответила на вопрос о тайной свадьбе со знойным испанцем Вижраку 06:24Картофельные зразы с фаршем: этот рецепт обязательно порадует ваших близких 03:48Принца Гарри изощренно унизили в эфире американского телевидения 00:26Психолог объяснила непомерную тягу Бони к опасным развлечениям 17:44Тест: угадай дикого зверя по его следам на снегу 17:08Потребительский экстремизм: что это такое и как с этим бороться 16:57ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" 15:00Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота" 13:52В прокат вышла спортивная драма "Федя. Народный футболист" с Борисом Щербаковым 12:37Артисты против олимпийцев: как прошел "Арт-футбол 2024" 11:59"Главное – не романтизм": 75-летняя Роднина рассказала о своих любовных треугольниках 11:16Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз 10:38ТЕСТ: Узнайте, сколько фильмов с Никитой Михалковым вы помните! 10:15Посвежевшая после лечения в рехабе певица МакSим похвасталась стройной фигурой 06:20Шакшука классическая на сковороде: этот рецепт питательного завтрака может стать любимым 03:24Принц Уильям в подробностях рассказал о предложении руки и сердца Кейт Миддлтон 00:17Эмма Стоун отмечает 36-летие: роли в этих фильмах вознесли актрису на пьедестал 17:5077-летняя Татьяна Васильева ждет пополнение в семье 16:15ТЕСТ к юбилею фильма Эльдара Рязанова "Гараж": факты и цитаты 15:31Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов 14:58Тест по географии: угадайте места обитания редких животных 14:10"Пусть говорят" возвращается в эфир: подробности скандального ток-шоу 13:35Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника" 12:34"Под чем она?": странное видео Муцениеце наделало много шума 12:33ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам 11:34Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

8 ноября прошел форум "Культура. Традиции. Наследие"

8 ноября прошел форум "Культура. Традиции. Наследие"
254

На первом российском форуме "Культура. Традиции. Наследие" решили создать международную ассоциацию "Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства", призванную продвигать народное искусство на мировой арене.

Форум прошел 8 ноября и объединил представителей народных художественных промыслов, культурных деятелей и предпринимателей. Его организатором стал Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Союза женщин России, Высшей школы народных искусств и других организаций. Мероприятие нацелено на популяризацию российской культуры и сохранение традиций как важной части национальной идентичности.

«Наш форум — это площадка для обсуждения важных вопросов культурного наследия. Мы надеемся, что форум станет драйвером преобразований и поможет интегрировать элементы народных промыслов в повседневную жизнь каждой семьи», — отметила председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

Форум собрал множество почетных гостей, в том числе председателя Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президента благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерину Богдасарову. Она подчеркнула важность народных художественных промыслов как источника культурного кода России: «Народные промыслы — это не просто часть нашего культурного наследия, но и объединяющая сила, которая должна стать трендом», – заявила Богдасарова.

На форуме также состоялась выставка, где были представлены более 200 экспонатов народных промыслов. Там же была показана коллекция одежды, созданная выпускниками Высшей школы народных искусств, где использовались традиционные техники вышивки и кружевоплетения.

Форум завершился подписанием меморандума о сотрудничестве между Союзом промышленников и Национальным центром исторической памяти, а также провозглашением международной ассоциации «Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства».

Шоу-бизнес в Telegram

9 ноября 2024, 11:15
Дни.ру✓ Надежный источник

Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды

Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды
Проект "Экототочки Москвы" представляет собой важный шаг к улучшению экологической ситуации в столице. Он позволяет значительно увеличить объем переработки старой одежды. В настоящее время лишь 1% текстиля подлежит переработке, однако с запуском данного проекта планируется повысить этот показатель до 5-7% в течение ближайших трех лет.

Андрей Воробьев: Московская область станет примером для реформы местного самоуправления во всей России

Андрей Воробьев: Московская область станет примером для реформы местного самоуправления во всей России
Опыт Московской области в реформировании местного самоуправления (МСУ) будет учтен при доработке законопроекта об организации МСУ, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме. На встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым губернатор региона Андрей Воробьев обсудил ключевые поправки, которые лягут в основу новой системы публичной власти.

Потребительский экстремизм: что это такое и как с этим бороться

Потребительский экстремизм: что это такое и как с этим бороться
В издании "Агентство федеральных расследований" вышел любопытный материал о том, как в нашей стране набирает обороты совершенно новое для нас явление – потребительский экстремизм. Поскольку это явление напрямую касается как экономических, так и социальных аспектов нашей жизни, мы решили опубликовать фрагменты этого журналистского расследования у нас.

Андрей Воробьев анонсировал открытие новой разворотной эстакады на Каширском шоссе

Андрей Воробьев анонсировал открытие новой разворотной эстакады на Каширском шоссе
На Каширском шоссе продолжается масштабная реконструкция, направленная на улучшение транспортной доступности и уменьшение заторов на одной из ключевых магистралей Подмосковья. Работы разделены на четыре этапа, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов

Изнанка кино: Эдуард Бояков отметил популярность кинопарка "Москино" у туристов
Москва должна занять лидирующие позиции в мировом кинопроизводстве. Кинопарк "Москино" играет в этом ключевую роль, считает театральный режиссер Эдуард Бояков. По его мнению, это пространство не только способствует развитию киноиндустрии в России, но и привлекает туристов, желающих погрузиться в мир создания фильмов.

Выбор читателей

07/11ЧтвТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками 07/11ЧтвТест по кулинарии: какое блюдо готовят из этих ингредиентов? 08/11ПтнПринца Уильяма во время рабочего визита встретили в штыки и призвали покинуть страну 08/11ПтнМуцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно 08/11ПтнТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные" 08/11ПтнИзвестный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак