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Пятница 29 ноября

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Москва войдет в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо"

Москва войдет в национальный туристический маршрут "Золотое кольцо"
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Москва официально присоединяется к национальному туристическому маршруту "Золотое кольцо". Это открывает новые горизонты для развития туризма в столице и соседних регионах.

Соглашение о сотрудничестве подписали представители Москвы, а также Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей в рамках Всероссийского ЭКГ-форума, посвященного устойчивому развитию бизнеса. Это сотрудничество направлено на создание новых сценариев путешествий, проведение совместных исследований и обмен опытом между музеями, гостиницами и ресторанами.

По данным статистики, в первом полугодии 2024 года регионы Золотого кольца стали популярными направлениями для москвичей: более 40% жителей столицы выбирают Центральный федеральный округ для путешествий. Это делает маршрут особенно актуальным, так как он позволит увеличить туристический поток и расширить совместные предложения для путешественников.

Для продвижения маршрутов по Золотому кольцу Мостуризм предлагает воспользоваться сервисом Russpass. Эта платформа позволяет легко планировать поездки, включая бронирование жилья и покупку билетов в музеи. В настоящее время в системе доступно более 13 тысяч предложений по всем шести регионам, что значительно упрощает процесс организации путешествий.

История Золотого кольца началась в 1967 году с публикаций искусствоведа Юрия Бычкова, который исследовал старинные города России. В 2027 году маршрут отметит свое 60-летие, объединив такие города, как Сергиев Посад, Ярославль и Суздаль. Многие туристы начинают свои поездки именно в Москве, которая является важным транспортным узлом страны.

В рамках концепции "Москва +" разрабатываются межрегиональные маршруты, позволяющие соединять столицу с другими городами. Например, предлагаются поездки в Подмосковье, Санкт-Петербург и Казань. Недавно проект "Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку" стал финалистом Всероссийской туристской премии "Маршрут года" в двух номинациях.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", направленного на повышение доступности туристических услуг и популяризацию коротких межрегиональных поездок. Это создает уникальные возможности для развития туризма как в столице, так и в регионах, способствуя обмену культурным наследием и увеличению интереса к историческим местам России.

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28 ноября 2024, 16:47
Фото: Е. Самарин / mos.ru
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