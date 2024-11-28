Новый год в Москве: куда сходить всей семьей

В столице жителей и гостей города ждет масса мероприятий.

"Новогодние представления на киностудии Мосфильм" сезон 2024-2025

С 21 декабря по 12 января, в год 100-летнего юбилея киностудии, на "Мосфильме" пройдет ежегодное новогоднее представление для всей семьи, которое в этом сезоне получило название "Полный вперед!".

Главная киностудия страны завершает празднование векового юбилея масштабным новогодним представлением для маленьких и взрослых, которое на сей раз займет сразу два мосфильмовских павильона, в одном, где снимали "Весну", "Войну и мир", телешоу "Голубой огонек", проводят церемонию награждения кинопремии "Золотой орел", – построят комфортный зрительный зал. А в соседнем павильоне создадут Рождественскую кинодеревню с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, всевозможными мастер-классами и насыщенной анимационной программой.

Организаторы мероприятия утверждают, что готовят очередной сюрприз для своей публики, представив на суд зрителей интерактивный мультимедийный мюзикл для маленьких и взрослых. В центр захватывающего сюжета авторы постановки поместили главного зимнего волшебника – Деда Мороза и его команду. И, как водится только в настоящих сказках, в самый ответственный момент что-то пойдет не так...

Спектакль обещают насытить спецэффектами – лазерной графикой, тяжелыми дымами, пневмофейерверком, системой электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами, а еще – установить единственную в России систему индивидуального позиционирования звука в зале. Будет все, как у взрослых, только лучше!

Приготовления к празднику идут полным ходом – строятся декорации, шьются роскошные костюмы, записывается оркестровая музыка, проходят пробы грима и первые репетиции.

Традиционно в проекте "Киноелка на Мосфильме" принимают участие настоящие звезды отечественного кино и телевидения – актер, Заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины" и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты примут участие в видеоэпизодах, увидеть которые зрителям предстоит на больших светодиодных экранах, вписанных в декорацию спектакля.



Помимо самого шоу, наполненного кино-цитатами и интересными фактами истории кино, зрители увидят выставку кинонаград "Мосфильма", включая статуэтки "Оскар", экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов, а также примут участие в киновикторине, посвященной 100-летнему юбилею Киноконцерна.



Место: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1

Дата: 21 декабря 2024 – 12 января 2025

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"Сказка о царе Салтане" оживает на воде!

Спектакль на воде от Театра 3-кратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой – как новогодняя елка! В праздничные каникулы, с 28 декабря по 8 января, приглашаем вас всей семьей на Водный стадион "Динамо", чтобы открыть страницы легендарной пушкинской "Сказки о царе Салтане".

В завершение юбилейного года Александра Сергеевича Пушкина любимая всеми поколениями сказка русского поэта оживет на воде! Профессиональные артисты и спортсмены сыграют роли прекрасной царевны лебедь, могучего Салтана, отважного Гвидона, смешной и коварной бабы Бабарихи, храбрых богатырей.

"Времена меняются, а сказка век за веком остается прежней. Но так ли это на самом деле? Что если сказка растет вместе с нами? Что если она происходит не давным-давно, а сегодня? Что будет, если под Новый год героями самой известной сказки станут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, самые яркие спортсмены и артисты, и каждый зритель, пришедший на красочный музыкальный спектакль на воде", – говорит руководитель Театра на воде Мария Киселева.

Звезды мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики. Спортсмены – экстремалы на флайборде. Уникальные мастера трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии. Артисты кино и театра. Вся команда, без сомнения, сделает волшебный спектакль на воде "Сказка о царе Салтане" одним из самых запоминающихся событий этих зимних каникул!

Действие шоу развернется на воде, суше и даже в воздухе, единой историей станут разные виды искусства и спорта. Все это будет дополнено прекрасной музыкой и спецэффектами.

Не пропустите возможность посмотреть легендарную "Сказку о царе Салтане" в новом прочтении Театра на воде Марии Киселевой!

Место: Водный стадион "Динамо", Москва, Ленинградское шоссе 39, стр. 53.

Дата: 28 декабря 2024 – 8 января 2025

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Пушистый кролик, классическая музыка и принц Мажор: зачем детям рождественская музыкально-цирковая сказка "Рождество в Музыколандии"

Новогодняя музыкально-цирковая сказка "Рождество в Музыколандии" пройдет в концертном зале Live Арена с 24 по 26 декабря 2024 года. Всего запланировано 9 спектаклей.

"Рождество в Музыколандии" – шоу, которое существует и совершенствуется уже не первый год. Проект оригинально сочетает в себе элементы циркового искусства, оперы, балета, а также интерактив и современные технологии – цифровые экраны и многое другое.

В программе использовано много произведений из программы музыкальной школы. Например, это фрагменты из "Щелкунчика" П.И. Чайковского, "Севильского цирюльника" и "Свадьбы Фигаро" В.А. Моцарта, "Святая ночь" А.Ш. Адана и "Ave Maria" Ф.Шуберта. Проект будет интересен зрителям всех возрастов, однако его главная задача – приобщение к миру искусства и музыки детей от 0 до 16 лет.

В форме увлекательного шоу они познакомятся с шедеврами гениальных композиторов, расширят свой музыкальный кругозор. При этом новогоднее представление не будет утомительным даже для самых маленьких: история захватывает с первых минут и длится полтора часа.



Девочка Настя, любящая сочинять сказки, попадает во сне в волшебную страну Музыколандию. Там ей предстоит помочь принцессе Эоле и принцу Мажору. Вредный Какофон настраивает принца Минора – родного брата принца Мажора – к противостоянию с братом, планируя под этим предлогом получить власть над музыкальным королевством. Но, возможно, у злодея ничего не получится?

Те, кто видел шоу в прошлом году, будут удивлены тому, как сильно изменилась, стала увлекательнее сказка. Это потому что у нее новый режиссер-постановщик – Павел Ремнев. А с переездом на Live Арену из Кремлевского дворца шоу обрело и новый масштаб.

Праздничную атмосферу и яркие впечатления подарят гостям звезды театра, кино и эстрады, в числе которых: обладательница самого высокого в мире голоса, занесенного в Книгу рекордов России, певица Светлана Феодулова (принцесса Эола), заслуженная артистка России харизматичная Галина Бокашевская (Мама), суперфиналист шоу "Голос" неотразимый Ив Набиев (Волшебный Орган), солист Мариинского театра блистательный Роман Арндт (Принц Мажор / Минор), народный артист России легендарный Александр Пятков (Какофон), обворожительная молодая актриса Екатерина Кобба (девочка Настя), потрясающий иллюзионист Илья Словачевский (Волшебник), великолепные артисты Большого театра России и Мариинского театра, и даже очаровательный кролик Искорка.

Перед началом каждого спектакля в фойе гости всех возрастов станут участниками захватывающей 40-минутной шоу-программы с участием любимых персонажей мультфильмов, ходулистов, фокусников, жонглеров и, конечно, Деда Мороза. Гости смогут сфотографироваться с живыми оленями и кроликом, а после шоу – получить вкуснейший сладкий подарок.

Место: концертный зал Live Арена

Дата: 24-26 декабря

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Новое шоу во Дворце Ирины Винер от создателей Елок в Крокусе

Самое ожидаемое семейное событие новогоднего сезона — шоу "Тайна семьи Деда Мороза" от создателей Елок в Крокусе — пройдет на ультрасовременной площадке в центре Москвы: во Дворце Ирины Винер в Лужниках. Детей и их родителей ждет рекордное количество представлений с 25 по 30 декабря, а также с 2 по 8 января.

Красочные проекции полностью преобразят пространство, это особенно восхитит гостей в бельэтаже: именно напротив этих секторов будут расположены огромные проекционные экраны. А с главным зимним волшебником и любимыми анимационными персонажами можно будет встретиться лицом к лицу.

Смешарики, Фиксики, Буба, Бодо Бородо и Финник — герои, знакомые каждому юному зрителю, откроют самую большую тайну семьи Деда Мороза. Им помогут Крошки — мини-версии знаменитых персонажей "Союзмультфильма". Кто же родители Снегурочки? В чем причина их загадочного исчезновения? Захватывающее мульт-расследование, полное неожиданных поворотов и изумительных открытий, подготовил лидер индустрии семейных развлечений — продюсерский центр "Седьмая Радуга".

Грандиозное шоу удивит даже постоянных гостей Елок в Крокусе! Технические возможности Дворца Ирины Винер позволят детям и их родителям почувствовать себя полноценными участниками действа. Публике будет комфортно наблюдать за представлением с любого места — камерный зал вмещает не более 3 тысяч человек. При этом масштабность мероприятия, насыщенность спецэффектами и все фирменные элементы, которые так полюбились аудитории в Крокусе, останутся неизменными.

Каждые 10 минут зрителей ждут увлекательные интерактивные игры. В зале будут работать 50 артистов в светящихся костюмах, образы будут меняться каждые 20 минут!

Гости Дворца Ирины Винер увидят завораживающий балет гигантских 5-метровых дирижаблей, восхитительные цирковые номера в воздухе и шоу гигантских мыльных пузырей. Особым аттракционом для публики станут 8-метровые танцующие фонтаны, а полет над залом огромных прозрачных шаров с гимнастами впечатлит и взрослых, и детей.

Место: Дворец Ирины Винер в Лужниках

Дата: 25-30 декабря 2024, 2-8 января 2025

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Кремлевская елка

С 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Государственном Кремлевском Дворце в Москве состоятся традиционные новогодние елочные представления. В этом году зрители увидят спектакль "Новогоднее путешествие в Заполярье". Начало спектаклей ежедневно в 10:30, 14:00, 18:00.

С 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года Государственный Кремлевский Дворец в Москве приглашает на традиционное новогоднее представление. В этот раз зрителей ждет спектакль "Новогоднее путешествие в Заполярье". Показы начнутся ежедневно в 10:30, 14:00 и 18:00. Кремлевская елка проходит уже более 70 лет и является одним из главных новогодних событий для детей.

Представление начнется еще в фойе, где гостей ждут веселые игры и конкурсы. Дети окажутся в волшебной стране праздника, смеха и радости, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с любимыми сказочными персонажами. Каждый участник получит сладкий подарок. Развлекательные мероприятия стартуют за 45 минут до основного представления. Зеркальный зал превратится в сказочный вокзал, где дети смогут познакомиться с цирковыми трюками и тайнами жонглирования. Веселых паровозиков и семафоров проводят малышей на игровые программы в Гербовое и Паркетное фойе.

В Гербовом фойе откроется станция "Новогодняя карусель", где маленьких гостей ожидает встреча с жителями сказочного мира: пекарями, кондитерами, столярами, сапожниками и портными. Ребятам предстоит помирить Аленушку и Иванушку с коровой Буренкой, а также помочь снеговикам испечь праздничный пирог для Деда Мороза. Здесь же пройдут игры с ростовыми куклами и сказочными героями, а в завершение Дед Мороз и Снегурочка зажгут главную елку. В Паркетном фойе будет организован концерт "Карнавал игрушек" с участием жонглеров, акробатов и фокусников. Центральную станцию зала — "Самоварную" — украсят персонажи в русских народных костюмах, а на станции "Неваляшкино" малыши встретят своих любимых игрушек: Юлу, Бравого Солдатика, Пастушку и Пьеро. На "Роботекино" можно поиграть с роботами и куклами, а также узнать секреты магии у настоящего Волшебника.

Для гостей также подготовлены тематические фотозоны, пресс-служба Деда Мороза и возможность оставить свое поздравление в "Книге новогодних пожеланий". За 15 минут до начала спектакля на главной сцене покажут мультфильмы, а все участники могут получить сувенир в виде башни Кремля.

Место: Кремль

Дата: 26 декабря 2024 – 8 января 2025

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Новогодняя елка в Петровском путевом дворце

С 23 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в Москве пройдет новогодняя елка в Петровском путевом дворце. Гостям предложат поучаствовать в интерактивной игре-путешествии, основанной на русских сказках. Шоу, выполненное в стиле иллюстраций знаменитого русского художника Ивана Билибина, обещает порадовать всю семью. Представления будут начинаться в 11:00, 14:00 и 17:00.

Петровский путевой дворец, одно из самых красивых зданий столицы, расположен на Ленинградском проспекте. В преддверии Нового года его парадные залы наполнятся настоящим волшебством. Взрослым и детям представится возможность поиграть в бирюльки и меховые снежки, попробовать свои силы в стрельбе из лука в тире "Царевна-лягушка" и освоить основы исторического фехтования на богатырских мечах. Творческие натуры смогут украсить бисером кокошник или заняться вышиванием на больших пяльцах. Атмосферу праздника дополнит новогодний спектакль.



Однако настоящей изюминкой этого события станут рождественские песнопения XVII века. В уникальной акустике большого зала под куполом эти композиции зазвучат особенно торжественно. Их исполнят ансамбли древнерусской духовной музыки "Сирин" и старинной музыки "Узорика".

Место: Петровский путевой дворец

Дата: 23 декабря 2024 – 8 января 2025

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Новогодняя елка в Третьяковской галерее

С 12 по 30 декабря 2024 года в Москве, в стенах Третьяковской галереи, пройдет новогодняя елка. Юные посетители вместе с родителями окунутся в атмосферу познавательной программы среди экспонатов выставки "Адепты красного Малявин & Архипов". Начало представлений запланировано на 14:30, 15:35, 18:00 и 18:05.

Новогодняя интерактивная программа в Третьяковке представляет собой уникальное сочетание творческого, музыкального, образовательного и игрового контента. Основная цель мероприятия — раскрыть перед детьми красоту произведений русских живописцев. Участникам предстоит разгадать загадку красного цвета и попытаться услышать звуки, скрытые в красках полотен.

Интерактивная часть начнется прямо в фойе, где посетителей встретят ожившие герои картин русских мастеров. Они приготовили для гостей музыкальные сюрпризы и увлекательные мастер-классы.

Кульминационным моментом праздника станет авторский спектакль, главным героем которого станет художник Никита. Его путь проляжет через волшебный лес, полный необычных приключений.

Место: Третьяковская галерея

Дата: 12 декабря – 30 декабря 2024

Разрешено для детей всех возрастов (0+)