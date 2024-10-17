Москвичам рассказали о возможностях экологичной сдачи одежды в переработку

В Москве запустился новый экологический проект "Экоточки Москвы", который направлен на развитие системы раздельного сбора отходов. Его главные цели – популяризация экопривычек и создание удобной карты пунктов приема ненужных вещей, что позволяет горожанам легко находить места для сдачи различных видов вторичного сырья.



На данный момент на карте проекта уже размещены адреса более 200 пунктов, где принимают одежду, текстиль и аксессуары. Правительство Москвы активно поддерживает бизнес, который стремится минимизировать образование отходов и вовлекать их в повторный оборот. Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы выступает агрегатором партнерской сети пунктов сбора, а также контролирует процесс передачи вторсырья для дальнейшего использования. Партнеры проекта несут ответственность за функционирование этих площадок.

Сейчас на карте представлены более 200 пунктов приема с подробной информацией о местоположении, графике работы и других нюансах. В дальнейшем планируется расширение сети экоточек и увеличение перечня собираемых материалов. В ближайшее время на карте появятся пункты приема автомобильных шин и батареек.

Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды, отметила: «Правильная утилизация вещей, отслуживших свой срок, — важный шаг к созданию экологически чистого мегаполиса. Мы стремимся сделать эту практику доступной и понятной для всех горожан». Участие в проекте дает возможность каждому внести свой вклад в защиту окружающей среды. Правительство Москвы готово поддерживать организации, обеспечивающие качественное обращение со всеми видами вторичного сырья.

Во всех экоточках установлены специальные знаки с QR-кодами, которые позволяют быстро получить доступ к информации о раздельном сборе и точках приема. Собранные вещи будут направлены на переработку, благотворительность или продажу в специализированные магазины. Это не только поддерживает социальные и экологические программы, но и способствует развитию инфраструктуры рециклинга одежды по всей стране.

Присоединиться к проекту могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с прозрачными системами сбора и переработки вторсырья. Среди организаций, которые уже участвуют в проекте, можно выделить благотворительный фонд «Второе дыхание», который собирает ненужную одежду через контейнеры и магазины-партнеры. Фонд активно работает в Москве, где у него более 300 пунктов приема.

Также стоит отметить автономную некоммерческую организацию "Экосистема", реализующую проект «Сдать вещи просто». В столице установлено более 70 контейнеров, а также доступна услуга "Экотакси" для вывоза вещей из дома. Организация ежемесячно собирает до 50 тонн вещей, которые сортируются для дальнейшего использования.

Проект «Благодарный шкаф», реализуемый благотворительным фондом "С миру по нитке" и ООО "Экотекстиль", также активно участвует в инициативе. В Москве размещено более 100 контейнеров, а услуга адресного вывоза делает процесс еще более удобным. Проект ежемесячно собирает 45–60 тонн одежды, которая сортируется на складе в Подмосковье.

"Экоточки Москвы" представляют собой важный шаг к формированию культуры раздельного сбора отходов в столице. Участие в проекте позволяет каждому жителю внести свой вклад в сохранение окружающей среды и поддержание чистоты в городе. С каждым новым пунктом приема количество ненужных вещей, которые получают вторую жизнь, будет только увеличиваться.