От консервов до печенья: какие продукты отправляют в зону СВО из Москвы

В условиях специальной военной операции важным аспектом является поддержка военнослужащих. Столичные предприниматели активно участвуют в этом процессе.



Они отправляют продукты питания, которые могут долго храниться и не требуют особых условий хранения. В этом им помогают волонтерские центры, предоставляющие списки необходимых товаров.

Одним из самых востребованных продуктов являются консервы. Мясные, рыбные и овощные консервы, такие как горошек и фасоль, становятся основой для множества посылок. Например, предприниматели из Преображенского района отправили 80 банок консервов, а коллеги из САО передали 57 килограммов колбасы. Из различных округов столицы поступили значительные объемы тушенки — в ВАО и СВАО было отправлено почти 500 килограммов этого продукта.

Однако наибольшее количество отправляемых товаров составляют сухие пайки. Владельцы магазинов из ВАО собрали более 1,5 тысячи продуктовых наборов, а предприниматели из ТиНАО — более 450 килограммов. Лапша быстрого приготовления также пользуется популярностью: бизнесмены из САО собрали более тысячи упаковок, что говорит о высоком спросе на такие продукты.

Среди других популярных товаров — гречка и подсолнечное масло. Владельцы магазинов отправили почти тонну гречки, что свидетельствует о стремлении обеспечить бойцов необходимыми продуктами.

Не забывают столичные предприниматели и о сладостях. Пекарни и кондитерские отправляют тонны печенья, пряников и шоколада. В ЦАО было собрано 100 коробок сладостей, а в ЮАО — 130 килограммов кондитерских изделий. Также активно передаются фрукты, чтобы обеспечить детей в зоне боевых действий витаминами.

Кроме того, в посылках часто встречаются чай и кофе. В ЮАО собрали 200 упаковок чая, а в ВАО — почти 250. Также предприниматели передали около 80 килограммов кофе, что делает посылки более разнообразными.

Не менее важными являются предметы первой необходимости, такие как одноразовая посуда. Магазины хозяйственных товаров собрали тысячи пластиковых стаканчиков, бумажных тарелок и салфеток.