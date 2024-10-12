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Суббота 12 октября

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Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья собрала более 100 участников

Спартакиада студенческих отрядов Подмосковья собрала более 100 участников
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В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики региона.

В сообщении ведомства говорится, что в соревнованиях приняли участие свыше 100 студентов из различных колледжей и вузов региона.

Студенты из Реутова, Химок, Ногинска, Дмитрова, Дубны и Щелково соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, перетягивании каната и нормативах ГТО.

«Спартакиада РСО — значимое событие для наших студентов, к которому они долго готовятся. Это не только соревнование, где выявляют самого сильного и ловкого, но и отличная площадка для обмена опытом, налаживания контактов между ребятами из разных учебных заведений региона. Все участники выступили достойно, результаты будут объявлены на закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Российские студенческие отряды (РСО) – крупнейшая молодежная организация страны, временно трудоустраивающая более 225 тысяч человек из 83 регионов РФ. В этом году РСО отмечает 65-летие с момента основания.

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