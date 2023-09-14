Синоптик спрогнозировал теплый сентябрь в Москве

Как не отравиться найденными в лесу грибами: советы нутрициолога

В России за первую половину 2023 года отравились ядовитыми грибами свыше 50 человек, один из которых умер. Эксперт напомнила любителям тихой охоты об опасности найденных даров природы. Не всегда съедобные грибы нуждаются в термической обработке, но все-таки будет надежнее, если их замочить и проварить, причем несколько раз.