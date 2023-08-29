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Вторник 29 августа

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Суд приговорил бизнесмена Кобу Васадзе к шести годам колонии

Суд приговорил бизнесмена Кобу Васадзе к шести годам колонии
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Черемушкинский районный суд Москвы 26 июня признал предпринимателя Кобу Васадзе виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что бизнесмен пытался завладеть денежными средствами ПАО "Совкомбанк" в размере более 60 миллионов рублей.

История началась в декабре 2019 года. Васадзе заключил с ПАО "Совкомбанк" кредитный договор под залог недвижимого имущества – здания столовой, расположенного в городском округе Мытищи Московской области, и двух земельных участков. Предприниматель получил денежные средства в размере 66,3 миллиона рублей.

В начале 2020 года Васадзе обратился в "Совкомбанк" и заявил, что хочет объединить заложенные земельные участки в один. Бизнесмен получил разрешение банка, но с условием, что объединенный участок останется в залоге.

В судебных материалах говорится, что в действительности Васадзе намеревался лишить "Совкомбанк" возможности обратить взыскание на заложенное имущество. В феврале 2020 года он прибыл в многофункциональный центр в подмосковных Химках вместе с неким Кашириным А.М. Спутник бизнесмена предоставил сотруднику МФЦ подложные документы о якобы исполнении Васадзе обязательств перед банком. Предприниматель составил заявление от своего имени и представителя "Совкомбанка" о погашении регистрационной записи об ипотеке и предоставил его сотруднику МФЦ.

"Васадзе в действительности не намеревался исполнять свои кредитные обязательства, завладев выданными ему денежными средствами. Вместе с тем, с целью создания видимости добросовестного заемщика, Васадзе некоторое время выполнял условия кредитного договора", – говорится в приговоре Черемушкинского суда.

Согласно показаниям одного из свидетелей, Каширин был сотрудником принадлежащего заемщику ООО "Геранд" и не имел отношения к "Совкомбанку". В тексте приговора содержатся данные экспертизы печати и подписей на документах, предоставленных в МФЦ. Специалисты установили, что печати на письме о якобы погашении Васадзе своих обязательств перед "Совкомбанком" выполнены с использованием цветного струйного принтера.

В марте 2020 года управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Московской области погасило запись о залоге в отношении недвижимого имущества. Служба безопасности "Совкомбанка" обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве со стороны заемщика.

"Таким образом, Васадзе путем обмана завладел принадлежащими ПАО "Совкомбанк" денежными средствами в размере 64,7 миллиона рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, лишив банк права обратить взыскание на заложенное имущество", – говорится в тексте приговора.

После этого Васадзе получил под залог здания и участка заем в размере 18 миллионов рублей от А.Ю. Курочкина. К делу его привлекли в качестве свидетеля. Курочкин заявил, что с Васадзе его свел некий знакомый брокер. Заказанная в ЕГРН выписка не содержала отметок о залоге в пользу другого кредитора.

В ходе судебного заседания Васадзе свою вину не признал. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима за вычетом срока, который он провел в СИЗО.

"В случае с наглым и вопиющим мошенничеством со стороны Васадзе банк пошел до конца и добился сурового реального срока для этого преступника, – сказал начальник Управления экономической безопасности ПАО "Совкомбанк" Павел Литвин. – При этом с адекватными и вменяемыми заемщиками, попавшими в трудные ситуации, мы всегда ищем обоюдовыгодные пути решения проблем. Потому что рефинансировать всегда выгоднее, чем взыскивать. Но с откровенными преступниками и мошенниками у нас разговор короткий – уголовное дело, суд, тюрьма".

29 августа 2023, 09:00
Фото: Andy Dean / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

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