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Четверг 17 августа

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Травматолог-ортопед рассказал о способе правильно подобрать рюкзак для школьника

Травматолог-ортопед рассказал о способе правильно подобрать рюкзак для школьника
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На носу новый учебный год. Пришло время подумать, в чем ребенок понесет в школу книги и тетради.

Детский врач травматолог-ортопед, главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев рассказал, что важно учесть, выбирая портфель. По словам специалиста, общий вес рюкзака и содержимого не должен превышать полтора килограмма. Ортопедическая спинка крайне важна для учеников начальных классов, поскольку мышечный корсет таких детей еще не сформирован, передает издание "Вести Подмосковья".

17 августа 2023, 22:27
Фото: Pixabay.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

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