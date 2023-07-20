Врач раскрыл реальную опасность от тараканов

В некоторых случаях наличие тараканов в доме может привести к развитию тяжелейших заболеваний.



Тараканов в доме ненавидят чуть больше, чем все. Если речь не идет об экзотических насекомых с далекого Мадагаскара и других краев земли, которых некоторые любители разводят специально, то от вредителей стараются поскорее избавиться.

Однако далеко не все осознают реальную опасность, исходящую от тараканов. Речь здесь не только о том, что они крайне омерзительны, могут испортить вам аппетит и даже продукты, если доберутся до них. Проблемы от насекомых могут быть куда более серьезные.

Если тараканы появляются в доме, например, приходят из подвала, то вывести их становится крайне трудно. Насекомые довольно активно размножаются и стремятся заполнить собой все свободные пространство. Как минимум, их вид вызывает омерзение у большинства людей.

Если же человек страдает инсектофобией, то есть нерациональным страхом перед насекомыми, то встреча с тараканами может привести его в состояние панической атаки. А в тяжелых случаях это чревато нанесению вреда самому себе в попытке избавиться от объекта страха любыми способами.

Однако чаще всего угроза кроется в другом. Тараканы линяют и оставляют по всему дому продукты своей жизнедеятельности, что может вызывать аллергические реакции, а также астму.

Врач-терапевт Руслан Тарасенко в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" отметил, что в некоторых случаях наличие тараканов в доме может привести к развитию тяжелейших заболеваний.