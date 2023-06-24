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Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации

Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации
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Мэр попросил жителей столицы сохранять спокойствие.

Собянин обратил внимание на сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Информация не соответствует действительности, написал мэр в своем телеграм-канале.

"В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет", – подчеркнул градоначальник.

Он призвал горожан доверять только официальным источникам и сохранять спокойствие.

"Как подчеркнул в своем обращении Президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества", – отметил мэр.

Собянин ранее сообщил, что в Москве введен режим контртеррористической операции. Городские службы работают в полном объеме.

24 июня 2023, 13:56
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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