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Понедельник 22 мая

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Исследование: россияне стали чаще заботиться о ментальном здоровье и ходить к психологу

Исследование: россияне стали чаще заботиться о ментальном здоровье и ходить к психологу
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Посещение специалиста становится хорошим тоном и трендом.

В последние годы у россиян появился новый тренд — заботиться о своем ментальном здоровье. Психологический баланс станоло поддерживать так же актуально, как и физический.

Россияне больше не скрывают поход к психологу или к психотерапевту. Подобные решение больше не высмеиваются и не стигматизируются в обществе. Подобная волна не могла обойти стороной и медийных лиц: селебрити все чаще продвигают эти идеи в своих блогах.

Казалось бы, еще совсем недавно люди едва ли различали психологов и психиатров, но ситуация изменилась. Стоит отметить при этом, что для людей старшего поколения доверять свои душевные тайны постороннему человеку по-прежнему довольно затруднительно. Психологические проблемы зачастую воспринимаются как что-то несерьезное.

Это обусловлено и тем, что советская психологическая наука существенно отставала от западной. После распада СССР многие интересующиеся психологией получили возможность узнать, как развивается психотерапия по всему миру, отмечает телеканал "360".

Теперь тенденция ходить к специалисту начала свой рост среди россиян. Многие уверены, что от гармонии внутри появляются силы на новые свершения.

22 мая 2023, 06:31
Фото: Pixabay.com
РИАМО✓ Надежный источник

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